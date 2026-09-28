Москва28 сенВести.В Беломорском муниципальном округе в Карелии отстреляли трех медведей. Об этом сообщила администрация округа в социальной сети "ВКонтакте".
Отмечается, что двух зверей ликвидировали в селе Лехта, одного - в поселке Пушном.
Довожу информацию: в Лехте отстреляны два медведя. В Пушном отстрелян один медведьнаписала глава округа Ирина Филиппова
В Водниках продолжаются работы по отлову или устранению медведя.
Глава округа отметила, что вопрос о выходе медведей в населенные пункты обсуждался с охотоведами после жалоб местных жителей.