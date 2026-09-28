Трех медведей ликвидировали в Беломорском округе Карелии после жалоб жителей

После жалоб жителей в Беломорском округе Карелии застрелили трех медведей Трех медведей ликвидировали в Беломорском округе Карелии после жалоб жителей

Москва28 сен Вести.В Беломорском муниципальном округе в Карелии отстреляли трех медведей. Об этом сообщила администрация округа в социальной сети "ВКонтакте".

Отмечается, что двух зверей ликвидировали в селе Лехта, одного - в поселке Пушном.

Довожу информацию: в Лехте отстреляны два медведя. В Пушном отстрелян один медведь написала глава округа Ирина Филиппова

В Водниках продолжаются работы по отлову или устранению медведя.

Глава округа отметила, что вопрос о выходе медведей в населенные пункты обсуждался с охотоведами после жалоб местных жителей.