На дорогу в районе Долинска на Сахалине выбежали четверо медведей

На Сахалине водителям пришлось пропускать четырех медведей на мосту На дорогу в районе Долинска на Сахалине выбежали четверо медведей

Москва2 окт Вести.В пятницу, 2 октября, в районе Долинска в Сахалинской области водители заметили на дороге четырех медведей, которые пересекали проезжую часть. Об этом сообщает Sakh.online.

В сети появилось экстренное предупреждение для водителей, следующих по маршруту Долинск — Быков. Очевидцы сообщают, что на первом мосту сразу за "горбатым мостом" на дороге находятся четверо медведей отмечается в сообщении

На кадрах видно, как машины останавливаются, пропуская хищников.

Автомобилистам рекомендуется сохранять бдительность, так как осенью медведи активно перемещаются в поисках пищи перед спячкой.

При встрече с медведем на дороге нужно снизить скорость и дождаться, когда хищник покинет проезжую часть или выбрать альтернативный маршрут. Сигналить и объезжать медведей не стоит, так как можно спровоцировать агрессию.

Ранее сообщалось, что на Сахалине отстрелили медведя, бродившего возле села Березняки.