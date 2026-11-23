Москва23 ноя Вести.Рекомендации гражданам вести более подвижный образ жизни, чаще ходить в спортзал носят философский, нежели прикладной характер. Об этом ИС "Вести" рассказал доктор биологических наук, профессор кафедры спортивной медицины Российского университета спорта "ГЦОЛИФК" Александр Мирошников.

Ранее ученые из Гарвардского университета пришли к выводу, что даже регулярные интенсивные тренировки не могут полностью компенсировать вред от долгого сидения. В публикации, опубликованной в Journal of the American College of Cardiology, говорится, что избыточная малоподвижность существенно повышает риск сердечно-сосудистых заболеваний и других проблем со здоровьем.

По мнению Мирошникова, малоподвижный образ жизни действительно является проблемой.

Есть, например, рекомендация – проходить 10 тысяч шагов, если на время перевести, то это час ходьбы. Как в Москве, например, пройти эти 10 тысяч шагов? Где ходить, по МКАДу? На самом деле, эти рекомендации, конечно, носят философский характер, который действительно выполнить достаточно сложно заявил он

В советах, которые предлагают гражданам, остается незамеченным иной фактор – фактор питания, добавил эксперт.

Когда мы стали наблюдать, кто из западных ученых этим занимается, то мы увидели, что проплачивают все исследования пищевые концерны. Поэтому ключевое нужно сказать - если человек сидит и потребляет свой калораж, то это его основной обмен веществ сказал он

Ранее академик РАН Иван Дедов заявил, что неправильное питание вместе с малоподвижным образом жизни может привести к опасным последствиям, например, к диабету второго типа.