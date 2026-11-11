Врач Калюжин рассказал, как можно дольше сохранить здоровье сердца Врач Калюжин: старение сердца можно замедлить с помощью физической активности

Москва11 ноя Вести.Физическая активность в сочетании с рационом, богатым овощами и рыбой, помогает дольше сохранять здоровье сердца и сдерживать его возрастные изменения.

Об этом рассказал в беседе с NEWS.ru старший преподаватель кафедры фундаментальных медицинских дисциплин Государственного университета просвещения Александр Калюжин.

По его словам, замедлить старение сердца можно с помощью вполне обычных доступных привычек. Самое основное - это регулярно двигаться: гулять в быстром темпе, плавать, кататься на велосипеде или активно заниматься домашними делами. Это, по словам эксперта, укрепляет сосуды, делает их более эластичными, улучшает кровообращение и помогает держать давление в норме.

Калюжин также посоветовал исключить из рациона жирную и переработанную пищу.

Напрямую влияет на возраст сердца питание. Овощи, фрукты, рыба, цельнозерновые продукты и растительные масла помогают сосудам дольше оставаться здоровыми. А избыток соли, сахара, жирной и переработанной пищи ускоряет их износ объяснил Калюжин

Он также напомнил, что хронический недосып увеличивает риск гипертонии и нарушения сердечного ритма, поэтому взрослым желательно спать семь-восемь часов. Кроме того, чтобы поддерживать сердце в хорошей форме, важно не курить, соблюдать умеренность с алкоголем и не пропускать регулярную проверку давления, холестерина и сахара в крови, заключил эксперт.

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