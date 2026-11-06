Москва6 ноя Вести.Силовые тренировки минимум два раза в неделю помогут продлить молодость тела. Об этом в беседе с KP.RU рассказал кандидат медицинских наук, доцент кафедры спортивной медицины и медицинской реабилитации Сеченовского Университета Алексей Репетюк.

Здоровым взрослым - минимум две силовые тренировки в неделю и 150-300 минут умеренной аэробной активности (быстрая ходьба, плавание, велосипед) посоветовал эксерт

Он также призвал уделять особое внимание подвижности и равновесию. Репетюк уточнил, что для профилактики возрастной потери мышц и силы необходимо делать упражнения с гантелями, эластичными лентами, а также собственным весом.

Вместе с тем для защиты костей полезны силовые нагрузки, ходьба и подъемы по лестнице, добавил специалист.

Ранее фитнес-тренер Сергей Перев назвал главные ошибки при занятиях в спортзале.