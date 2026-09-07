Эксперты: упражнения на равновесие необходимы пожилым и людям с ожирением

Пожилым и людям с лишним весом рекомендованы упражнения на равновесие Эксперты: упражнения на равновесие необходимы пожилым и людям с ожирением

Москва7 сен Вести.Пожилым людям и с избыточной массой тела рекомендованы упражнения на равновесие для профилактики падений, следует из методических рекомендаций "Федерального исследовательского центра питания, биотехнологии и безопасности пищи", с которыми ознакомилось ТАСС.

Упражнения на равновесие в обязательном порядке рекомендованы для пожилых с целью профилактики падений. А также для пациентов 40-59 лет с избыточной массой тела и ожирением I-II степени говорится в документе

Специалисты рекомендуют выполнять эти упражнения 2-3 раза в неделю.