Эксперт: погоня за фитнес-трендами часто ведет к травмам Возраст спорту не помеха: врач дал советы, как правильно тренироваться

Москва21 сен Вести.Резкая физическая нагрузка без подготовки – это распространенная ошибка людей старшего возраста при занятиях спортом. Об этом сообщил РИА Новости ливанский реабилитолог Абделькадер Хамави. По его словам, не стоит игнорировать постоянные боли и отеки после тренировок.

При этом, врач считает, что не следует отказываться от конкретных видов физической активности только из-за возраста.

Важно не то, сколько вам лет, а то, как вы тренируетесь и насколько постепенно увеличиваете нагрузку. Ошибочно считать, что некоторые упражнения, например, приседания или бег, запрещены только из-за возраста отметил реабилитолог

По его мнению, важно слушать свое тело и не гнаться за быстрым результатом, поскольку погоня за фитнес-трендами часто ведет к травмам. Нагрузку лучше увеличивать поэтапно. Например, начать с приседаний на опору, затем переходить к обычным и только после этого - к упражнениям с дополнительным весом.

Специалист отметил, что уже после 45 лет особое внимание следует уделять силовым упражнениям, которые помогают сохранить мышечную массу и двигательные навыки в старшем возрасте.