Москва16 окт Вести.Тренировки в спортивном зале не должны заканчиваться полным изнеможением, истощение сил говорит, прежде всего, о неправильно подобранных нагрузках. Об этом заявил в разговоре с NEWS.ru фитнес-тренер Сергей Перев.

Многие считают, что хорошая тренировка обязательно должна заканчиваться полным изнеможением. Если после занятия человек еле выходит из зала, ему кажется, что он действительно хорошо поработал. Однако постоянное ощущение разбитости чаще говорит не об эффективности тренировочного процесса, а о неправильно подобранной нагрузке. Упражнения должны развивать человека и готовить его к следующему занятию, а не выбивать из привычного ритма жизни на несколько дней сказал эксперт

По словам тренера, естественным состоянием после занятий является умеренная усталость. Если же после каждой тренировки человек чувствует себя разбитым, испытывает интенсивные болевые ощущения, то надо корректировать программу тренировок.

Очень часто люди путают развитие и самонаказание. Они думают: чем тяжелее, тем лучше. Но организм не работает по принципу "чем больше страданий, тем быстрее результат". Ему нужны нагрузка, питание, восстановление и время. Задача тренера - найти этот баланс. Одного человека нужно вовремя остановить, чтобы он не перегорел и не потерял мотивацию, другого - аккуратно вывести из зоны комфорта, чтобы он постепенно прогрессировал подытожил специалист.

Ранее Перев объяснил, почему в фитнес-центре не стоит выбирать себе персонального тренера по внешности.