Фитнес-тренер объяснил, почему не стоит выбирать специалиста по внешности Тренер Перев: идеальная форма не гарантирует профессионализм специалиста

Москва8 окт Вести.Идеальная физическая форма фитнес-тренера не доказывает его профессионализм, считает спортивный инструктор Сергей Перев. Об этом рассказал в беседе с NEWS.ru.

По словам специалиста, при выборе тренера важно учитывать не только его внешний вид, но и способность адаптировать программу под конкретного человека. Клиенты, которые ориентируются исключительно на телосложение инструктора, могут ошибочно считать, что он сможет привести любого человека к такому же результату, указал эксперт.

Красивое тело тренера может говорить о его личной дисциплине. Но само по себе оно не является доказательством профессионализма уверен Перев

Грамотный специалист, по его словам, должен учитывать возраст клиента, состояние его здоровья, физическую подготовку, режим дня и психологические особенности. Кроме того, задача тренера заключается не только в контроле подходов и повторений, но и в том, чтобы обучать человека, подчеркнул Перев.

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