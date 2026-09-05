Москва5 сен Вести.Плавание очень полезно для людей, у которых сидячий образ жизни и минимальная физическая нагрузка. Об этом в комментарии ИС "Вести" рассказала кандидат педагогических наук, профессор, заслуженный преподаватель РГУФК, мастер спорта по плаванию, ветеран труда, отличник физической культуры и спорта Татьяна Павлова.

По ее словам, плавание снижает нагрузку на суставы и распределяет ее на все органы, в отличие от других видов спорта.

Когда мы говорим про пользу -у людей взрослых работа сидячая, недостаток нагрузки. В чем плюсы плавания? Нагрузка нужна обязательно, но вода здесь имеет массу преимуществ за счет ее свойств… Мы весим в 10 раз меньше в воде. У нас снижается нагрузка на суставы… Плавание нам дает нагрузку на все группы [мышц] сказала Павлова

При этом, по словам специалиста, во время плавания может сильно снижаться кортизол, что вызывает негативные последствия для человека.

Ранее глава Национального фитнес-сообщества Елена Силина рассказала, что количество россиян, предпочитающих функциональный тренинг другим спортивным направлениям выросло на 45% за последние пять лет.