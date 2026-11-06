Россиянам рассказали, на что обращать внимание при выборе протеиновой продукции Диетолог Соломатина: при выборе протеиновых продуктов надо учитывать их бренд

Москва6 ноя Вести.Покупателям, которые выбирают протеиновую продукцию в магазинах, в первую очередь необходимо обращать внимание на ее производителя и состав. Об этом в интервью ИС "Вести" рассказала врач-диетолог, член Национальной ассоциации диетологов Елена Соломатина.

По ее словам, крупные торговые сети чаще всего сотрудничают с проверенными производителями, которые не хотят потерять свою репутацию из-за некачественного протеинового товара. В отличие от фирм-однодневок, выпускающих товары под разными брендами почти каждый день, уточнила Соломатина.

Все зависит от производителя, потому что есть действительно качественные продукты. И в этом случае они сделаны правильно, и тот белок, который они используют, сделан по нормальной технологии и имеет достаточно высокую степень усвояемости. Но если производитель не очень корректно подошел к выпуску продукции, тогда она может не соответствовать заявленным свойствам, и даже ее количество может быть тоже значительно меньше сообщила диетолог

Помимо названия и бренда, при покупке нужно обращать внимание на состав продукта.

Допустим, крупно написано "протеиновый" какой-нибудь батончик. Но мы понимаем, что это просто название. То есть мы смотрим, столько-то там протеина, то есть обращаем внимание на описание обязательно. Если мы касаемся этого батончика, то первым составом часто бывает сахар, жиры какие-нибудь растительные, а на последнем месте без вообще количественного обозначения идет протеин. Даже по логике мы можем понять, что этого протеина на самом деле очень мало добавила Соломатина

Также она рассказала, что употребление продуктов с повышенным содержанием протеина показано тем людям, у которых отмечается нехватка белка в организме или его повышенный расход.