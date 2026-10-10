Москва10 октВести.Стоимость сывороточного белка на европейском рынке достигла исторических максимумов из-за растущей популярности продуктов с высоким содержанием протеина. Об этом пишет газета Financial Times.
По данным издания, за последние два года цены на белок увеличились более чем втрое. В сентябре килограмм сывороточного концентрата с содержанием белка 80% стоил 23875 евро против 6475 евро двумя годами ранее. Цена более очищенного "изолята", содержащего не менее 90% белка, выросла с 8350 до 30749 евро.
На фоне повышенного спроса производители также пересматривают использование побочных продуктов пищевой промышленности. Так, нидерландская FrieslandCampina переориентирует сыворотку с производства кормов для животных на выпуск пищевых концентратов. За три года компания анонсировала три инвестиционных проекта стоимостью от 50 до 100 миллионов евро каждый.
При этом эксперты сомневаются в необходимости повсеместного увеличения потребления протеина. Дефицит белка в США встречается редко, а увлечение обогащенными продуктами может приводить к сокращению доли овощей и фруктов в рационе.
Несмотря на это, FrieslandCampina ожидает дальнейшего роста рынка, в том числе благодаря распространению препаратов для снижения веса.
Ранее эндокринолог рассказала о скрытых рисках популярных продуктов, которые относят к полезным. По ее словам, настороженность следует проявлять в том числе по отношению к протеиновым батончикам.