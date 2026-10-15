Производители лосося в Европе начали кормить его мясом кур Производители лосося в Европе начали кормить рыбу куриными отходами

Москва15 окт Вести.Крупнейшие европейские производители лосося начали использовать куриное мясо в качестве корма для рыб из-за резкого подорожания традиционного корма - рыбной муки. Об этом сообщила газета Financial Times.

Издание приводит слова менеджера норвежской компании, который говорит, что, учитывая масштаб деятельности, им была необходима альтернатива подорожавшей рыбной муке.

Мука из мяса птицы оказалась единственным сырьем, которое соответствовало всем нашим требованиям заявил он

Корма на основе мяса птицы более чем вдвое дешевле в пересчете на тонну. За последние два года цена рыбной муки выросла почти в два раза ввиду сокращения рыбных ресурсов и роста спроса в Китае.

Долгие годы в Европе не предлагали потребителям лосось, выращенный на курином сырье, из-за опасений, что подобную практику посчитают ненатуральной, а сейчас производители и продавцы постепенно отходят от этого запрета.

К тому же, отмечает газета, конечный потребитель вряд ли знает, что рыбу кормили куриным сырьем, ведь розничные продавцы не обязаны указывать эту информацию на этикетке.