Финны столкнулись с пустыми полками магазинов из-за роста спроса на творог Спрос на творог в Финляндии обернулся опустевшими полками магазинов

Москва22 сен Вести.Жители Финляндии стали активнее покупать творог и другую продукцию с высоким содержанием белка, из-за чего в некоторых магазинах возникли проблемы с ее наличием. Об этом пишет газета Ilta-Sanomat.

По данным издания, творог и белковые продукты продаются настолько быстро, что отдельные торговые точки не успевают пополнять запасы.

Представители торговых сетей при этом отмечают, что в целом ситуация с наличием творога остается нормальной: покупателям доступны альтернативные продукты, даже если отдельные позиции временно заканчиваются.

Предварительные оценки показывают, что в январе-августе 2026 года зерненого творога в Финляндии продали примерно на 10% больше, чем за аналогичный период прошлого года. В некоторых магазинах из-за роста спроса расширили ассортимент и выделили под такие продукты дополнительные полки.