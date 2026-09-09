Исследование: спрос россиян на замороженные полуфабрикаты вырос в конце лета В конце лета потребительское поведение россиян существенно изменилось

Москва9 сен Вести.В августе 2026 года спрос на замороженные полуфабрикаты в России вырос на 5% сравнению с июлем. Об этом свидетельствуют данные исследования сети магазинов "Вкусвилл", которые имеются в распоряжении ТАСС. Аналитики связывают это с завершением сезона отпусков и подготовкой к учебному году.

С завершением сезона отпусков, дачного отдыха и началом сборов в школу потребительское поведение россиян существенно изменилось. Ключевым трендом конца лета стал переход на решения "быстро, сытно и для всей семьи" говорится в исследовании

В августе стали популярны продукты для всей семьи. Так, продажи больших упаковок пельменей выросли на 15,4%, а вареников — почти на 21%.

Эксперты считают, что в преддверии осенних холодов россияне стали выбирать более сытную пищу. Так, продажи замороженных супов увеличились на 9,5%, пирогов - на 7%, а мясных полуфабрикатов и наггетсов - на 6% и 5%.

В то же время интерес к десертным позициям изменился. Так, продажи сладких вареников и равиоли снизились на 1,6%, что подтверждает сдвиг спроса в сторону основных блюд.