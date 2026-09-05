Россия увеличила поставки мороженого в США до максимума с весны 2022 года

Поставки российского мороженого в США достигли максимума с весны 2022 года Россия увеличила поставки мороженого в США до максимума с весны 2022 года

Москва5 сен Вести.Россия в июле 2026 поставила в США мороженое на 107,9 тысячи долларов, что стало максимальным месячным показателем с весны 2022 года.

Об этом свидетельствуют данные американской таможни, изученные РИА Новости.

По сравнению с июнем стоимость экспорта увеличилась на 42%. В годовом выражении поставки выросли в 2,4 раза.

Предыдущий более высокий результат был зафиксирован в апреле 2022 года, когда объем отгрузок достиг полтора миллиона долларов. Уже в мае того же года показатель снизился до 74 тысяч долларов.

Ранее стало известно, что в 2025 году экспорт кондитерской продукции из России превысил 2 миллиарда долларов.