США увеличили закупки сыра из России до исторического максимума РИА Новости: США увеличили закупки сыра из РФ до исторического максимума

Москва17 июл Вести.Соединенные Штаты с января по май 2026 года достигли рекордного показателя по закупкам российского сыра. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на данные американской статистической службы.

В материале говорится, что объем импорта достиг 133,8 тысячи долларов, тогда как за аналогичный период предыдущего года он составлял 96,3 тысячи долларов.

Отмечается, что ключевыми экспортерами сыра в США являются Италия и Франция, поставившие продукцию на 210,8 и 121 миллион долларов соответственно. Также в пятерку лидеров входит Испания с объемом поставок в 47,8 миллиона долларов. Доля России от всех поставок составляет менее 1%.

Ранее также сообщалось, что США в мае текущего года увеличили закупки сладкой газировки из России до исторического максимума.