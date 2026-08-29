Россия в 2025 году увеличила экспорт кондитерской продукции на 14%

Эксперт: Россия в 2025 году экспортировала сладостей на $2 млрд Россия в 2025 году увеличила экспорт кондитерской продукции на 14%

Москва29 авг Вести.В 2025 году экспорт кондитерской продукции из России превысил 2 миллиарда долларов. Об этом сообщила РИА Новости глава Российского экспортного центра (РЭЦ) Вероника Никишина. По ее словам, высокие темпы роста сохраняются и в текущем году.

Экспорт кондитерской продукции в 2025 году вырос на 14% и превысил 2 миллиарда долларов, в этом году высокие темпы сохраняются отметила Никишина

Например, граждане Китая полюбили российский шоколад, а также они высоко ценят печенье, мороженое и мед из России.

Никишина добавила, что в целом в российском экспорте растет доля готового продовольствия и товаров с высокой добавленной стоимостью.