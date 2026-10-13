Москва13 окт Вести.Идея Минсельхоза обязать пользователей рыболовных участков способствовать воспроизводству анадромных видов рыб, - позитивная, ее одобрительно приняли рыбопромышленники. Об этом рассказал руководитель информационного агентства по рыболовству Александр Савельев в интервью ИС "Вести".

Анадромные рыбы - это виды, которые воспроизводятся в пресной воде, затем мигрируют в море для набора веса и возвращаются для нереста в те водоемы, где сами появились на свет, объяснил эксперт.

В небольших речках Камчатки и Сахалина процесс вылова сводится к тому, что реку тупо перегораживают сетью. На берегу стоит, скажем, экскаватор, выгребает рыбу и грузит в кузов. Механически ее не ловят, ее просто выгребают. Так вот, главная задача на Дальнем Востоке заключается не в том, чтобы выгрести оттуда рыбу, а в том, чтобы сохранить. Эта путина ярко продемонстрировала, что может произойти, если этот беспощадный промысел будет продолжаться отметил Александр Савельев

Минсельхоз подготовил подзаконный акт, который определяет, как пользователи рыболовных участков будут участвовать в искусственном воспроизводстве анадромных рыб. Количество подлежащей выпуску молоди будут рассчитывать исходя из объема тихоокеанских лососей, добытых на рыболовном участке в предыдущем году.

Для горбуши, кеты и кижуча предусматривается выпуск 250 экземпляров на каждую тонну вылова, для нерки и чавычи - 350 экземпляров.

Безусловно, это очень позитивная идея. Ее и рыбопромышленники восприняли на ура. Они понимают, что рыба-то нужна не только сегодня, но и через пять-десять лет. Поэтому это очень эффективная мера; я думаю, она даст свои результаты сказал эксперт

Он добавил, что на Дальнем Востоке построено множество рыборазводных заводов, которые позволят обеспечить предприятия мальком.