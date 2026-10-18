Москва18 окт Вести.РФ сможет нарастить темпы импортозамещения посадочного материала ценных видов рыб. Об этом заявил ИС "Вести" председатель комитета по аграрным вопросам Госдумы РФ Владимир Кашин.

Сколько лет, как будем работать? Если мы активно начнем работать, мы можем хорошие иметь темпы. Нам ведь не надо за одну минуту решить эту задачу. Нам на это направление взять пятилетку. … Вот в этом ключе надо [двигаться]. Главное, чтобы было поступательное движение вперед, чтобы наши федеральные, государственное, бюджетное учреждения почувствовали, что депутаты их слышат, что Дума приняла вместе с правительством РФ и Росрыболовством соответствующие законы, что эта продукция очень нужна