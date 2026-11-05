Москва5 ноя Вести.Государственная программа инвестиционных квот позволила начать масштабное обновление российского рыболовного флота и перерабатывающих предприятий – построено 58 судов и 30 рыбоперерабатывающих заводов. Об этом в интервью журналисту ИС "Вести" Марии Кудрявцевой заявил руководитель Федерального агентства по рыболовству Илья Шестаков.

Он напомнил, что ранее предприниматели получали квоты на вылов рыбы по итогам ежегодных аукционов, но такая система не давала бизнесу уверенности в долгосрочных инвестициях. Позже компании получили исторические квоты на десять лет при условии модернизации флота и отрасли. Однако масштабного обновления за этот период не произошло, поэтому государство ввело механизм инвестиционных квот, стимулирующий строительство новых судов и рыбоперерабатывающих заводов. Теперь, по его словам, реализация программы позволит обновить флот в примерно свыше 100 судов.

Когда наконец-то осознали, что это не совсем правильный подход, было принято решение о наделении компании историческими квотами. У них была перспектива на 10 лет под обещание рыбаков, что они начнут модернизацию флота, начнут модернизацию в целом отрасли. Но, к сожалению, за это время модернизации масштабной не произошло … Поэтому государство приняло дальнейшее, мне кажется, абсолютно правильное решение, уже простимулировав обновление флота, простимулировав обновление рыбоперерабатывающих заводов. Эта программа, которая сейчас действует, инвестиционные квоты, она уже позволила нам сейчас построить 58 судов, 30 рыбоперерабатывающих заводов. У нас до конца года еще будет 3 судна построено и еще 2 завода. На следующий год программа подразумевает строительство еще 10 судов. В целом программа при ее окончательной реализации позволит нам обновить флот, и будет построено порядка 130 судов. То есть это такой масштабный на самом деле скачок. Рыбоперерабатывающие заводы были построены вовремя и в срок. Эти рыбоперерабатывающие заводы позволили нам сейчас уже производить ту линейку продукции и выходить и на экспорт, и на внутренний рынок, которую мы раньше практически не производили. Это рыбная мука, это рыбий жир, это фарш сурими отметил Шестаков

Шестаков подчеркнул, что сейчас главная задача – завершить уже начатые инвестиционные проекты. По его мнению, передача оставшихся квот на аукционы без обязательств по модернизации может поставить в невыгодное положение компании, которые уже вложили средства в развитие отрасли.