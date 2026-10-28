Москва28 октВести.Россия приступила к строительству крупнотоннажного флота для добычи и переработки рыбы, аналогов которому не было даже в советские времена. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин в ходе осмотра выставки, посвященной передовым российским решениям в ключевых сферах экономики и социальной сфере.
Глава государства отметил масштаб реализуемого проекта. Он также добавил, что подобные суда вызывают большой интерес у зарубежных партнеров, в частности у Индонезии.
Мы начали строить флот для добычи рыбы, добычи и переработки. Это крупные такие предприятия по добыче и по переработке рыбных ресурсов. <...> Таких крупных судов по добыче и переработке рыбы прямо в море не строил даже Советский Союзсказал он
Ранее отмечалось, что вылов тихоокеанской сельди в РФ подошел к максимуму 1969 года. Добыча этого вида рыбы выросла на треть, до 602 тыс. тонн.