Путин: РФ строит такие крупные суда для добычи рыбы, каких не было даже в СССР

"Даже СССР такого не строил": Путин оценил масштаб нового рыболовного флота РФ Путин: РФ строит такие крупные суда для добычи рыбы, каких не было даже в СССР

Москва28 окт Вести.Россия приступила к строительству крупнотоннажного флота для добычи и переработки рыбы, аналогов которому не было даже в советские времена. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин в ходе осмотра выставки, посвященной передовым российским решениям в ключевых сферах экономики и социальной сфере.

Глава государства отметил масштаб реализуемого проекта. Он также добавил, что подобные суда вызывают большой интерес у зарубежных партнеров, в частности у Индонезии.

Мы начали строить флот для добычи рыбы, добычи и переработки. Это крупные такие предприятия по добыче и по переработке рыбных ресурсов. <...> Таких крупных судов по добыче и переработке рыбы прямо в море не строил даже Советский Союз сказал он

Ранее отмечалось, что вылов тихоокеанской сельди в РФ подошел к максимуму 1969 года. Добыча этого вида рыбы выросла на треть, до 602 тыс. тонн.