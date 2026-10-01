Москва1 октВести.Такого крупнотоннажного флота, который сейчас строится на судоверфи "Звезда" в приморском городе Большой Камень, не создавали даже в СССР. Об этом заявил президент России Владимир Путин на ежегодном форуме Международного дискуссионного клуба "Валдай".
По его словам, на судоверфи "Звезда" строятся газовозы, крупные суда гражданского назначения для работы в Арктике.
Мы построили там один из крупнейших в России, один из крупных в России судостроительных заводов - "Звезда". И такого крупнотоннажного флота не строили даже в Советском Союзесказал Путин
2 сентября Путину показали строящийся танкер-газовоз "Петр Столыпин" для проекта "Арктик СПГ-2". Российский лидер поднялся в рубку танкера, где ему провели экскурсию.