Путин: такого крупнотоннажного флота, как на "Звезде", не было даже в СССР

Путин: такого крупнотоннажного флота, как на "Звезде", не строили даже в СССР Путин: такого крупнотоннажного флота, как на "Звезде", не было даже в СССР

Москва1 окт Вести.Такого крупнотоннажного флота, который сейчас строится на судоверфи "Звезда" в приморском городе Большой Камень, не создавали даже в СССР. Об этом заявил президент России Владимир Путин на ежегодном форуме Международного дискуссионного клуба "Валдай".

По его словам, на судоверфи "Звезда" строятся газовозы, крупные суда гражданского назначения для работы в Арктике.

Мы построили там один из крупнейших в России, один из крупных в России судостроительных заводов - "Звезда"​​​. И такого крупнотоннажного флота не строили даже в Советском Союзе сказал Путин

2 сентября Путину показали строящийся танкер-газовоз "Петр Столыпин" для проекта "Арктик СПГ-2". Российский лидер поднялся в рубку танкера, где ему провели экскурсию.