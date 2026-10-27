Рыбный союз: вылов тихоокеанской сельди в РФ вырос на треть, до 602 тыс. тонн

Российский вылов сельди подошел к максимуму 1969 года Рыбный союз: вылов тихоокеанской сельди в РФ вырос на треть, до 602 тыс. тонн

Москва27 окт Вести.Российские рыбаки с начала 2026 года добыли 602 тысячи тонн тихоокеанской сельди. Как сообщил Рыбный союз, этот показатель почти на треть превышает результат аналогичного периода прошлого года и вплотную приблизился к историческому максимуму.

К 26 октября вылов тихоокеанской сельди на Дальнем Востоке составил 602 тысячи тонн, что на 32,3% выше показателя аналогичного периода прошлого года… Текущий показатель вылова вплотную приблизился к абсолютному историческому максимуму 1969 года (606 тысяч тонн) следует из сообщения

По подсчетам аналитического центра организации, объем добычи уже в 2,6 раза превысил среднегодовой вылов за всю 90-летнюю историю наблюдений.

С 1935 по 2025 год ежегодный вылов тихоокеанской сельди на Дальнем Востоке колебался от минимальных 4 тысяч тонн (в 1935 году) до рекордных 606 тысяч тонн (в 1969 году) уточнили в союзе

Ранее сообщалось, что Египет многократно нарастил закупку сельди в РФ.