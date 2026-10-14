Египет многократно нарастил закупку сельди в РФ ВАРПЭ: Египет активно наращивает импорт сельди из РФ

Москва14 окт Вести.За первые шесть месяцев 2026 года Египет закупил в РФ 5,6 тыс. тонн сельди против 100 тонн за тот же период прошлого года. Об этом сообщили во Всероссийской ассоциации рыбопромышленников (ВАРПЭ).

По словам президента ассоциации Германа Зверева, Египет – один из крупнейших потребителей и импортеров рыбы на африканском континенте.

В первом полугодии текущего года египетский рынок для российской сельди стал самым быстрорастущим: объем поставок достиг 5,6 тыс. тонн отмечается в сообщении

Подчеркивается, что сейчас речь идет скорее о перераспределении потоков российской сельди, поставляемой в Африку, нежели о росте значимости африканского рынка в общем объеме поставок.

26 августа сообщалось, что оптовые цены на сельдь в России снизились до 110 рублей за килограмм.