Москва14 октВести.За первые шесть месяцев 2026 года Египет закупил в РФ 5,6 тыс. тонн сельди против 100 тонн за тот же период прошлого года. Об этом сообщили во Всероссийской ассоциации рыбопромышленников (ВАРПЭ).
По словам президента ассоциации Германа Зверева, Египет – один из крупнейших потребителей и импортеров рыбы на африканском континенте.
В первом полугодии текущего года египетский рынок для российской сельди стал самым быстрорастущим: объем поставок достиг 5,6 тыс. тоннотмечается в сообщении
Подчеркивается, что сейчас речь идет скорее о перераспределении потоков российской сельди, поставляемой в Африку, нежели о росте значимости африканского рынка в общем объеме поставок.
26 августа сообщалось, что оптовые цены на сельдь в России снизились до 110 рублей за килограмм.