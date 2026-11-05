Атлантическая сельдь подорожала на 41% за год на северо-западе России Оптовая цена атлантической сельди достигла 190 рублей за килограмм

Москва5 ноя Вести.Средняя оптовая цена атлантической сельди в Северо-Западном регионе к 2 ноября 2026 года составила 190 рублей за килограмм. За год стоимость выросла на 40,7%, а с начала года – на 37,7%, следует из мониторинга ФГУП "Нацрыбресурс", пишет "Коммерсант".

Заметное подорожание началось в сентябре. В Росрыболовстве его связывают с сезонностью, объемами предложения, затратами на добычу и переработку, а также спросом.

Одной из причин роста цен стало также сокращение вылова. К 1 ноября в Западном бассейне добыли 16,3 тыс. тонн сельди – на 19,3% меньше, чем годом ранее. В Ассоциации судовладельцев рыбопромыслового флота отмечают, что на промысел влияют санкционные ограничения и рост расходов рыбаков.

Дополнительным фактором стала конкуренция между внутренним рынком и экспортом. За январь-сентябрь поставки мороженой сельди за рубеж выросли на 19%, до 229 тыс. тонн. При этом участники рынка уточняют, что увеличение экспорта происходит преимущественно за счет тихоокеанской сельди.

Ранее стало известно, что вылов лосося в стране сократился на 57%. Всего объем вылова рыбы в России уменьшился на 3,4%.