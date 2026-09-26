Рост оптовых цен на минтай объяснили в Росрыболовстве Росрыболовство: рост цен на минтай обусловили увеличение спроса и трат логистики

Москва26 сен Вести.Совокупное увеличение расходов по всей цепочке поставок и увеличение спроса на внутреннем и внешнем рынке вызвали рост оптовых цен на минтай. Такое объяснение динамике цен на минтай предоставили ТАСС в Росрыболовстве.

Стоимость минтая на оптовом рынке выросла более чем на 10% за неделю и почти на 60% в годовом выражении. Сейчас при покупке минтая оптом на Дальнем Востоке приходится платить по 215 рублей за каждый килограмм рыбы.

Себестоимость добычи и первичной переработки минтая зависит прежде всего от расходов на топливо, оплату труда экипажей, ремонт и обслуживание флота, орудия лова и судовое снабжение отметили в Федеральном агентстве по рыболовству (Росрыболовство)

На следующих этапах себестоимость продукции увеличивают затраты на транспортировку и хранение.

Отдельный вклад в ценообразование внесла конъюнктура мирового рынка белой рыбы. Минтай, треска и пикша в ряде товарных категорий выступают заменителями, пояснили в Росрыболовстве. Поэтому сокращение вылова трески вызывает всплеск спроса на минтай.

Добыча минтая стабильна, вылов даже увеличился на 2%, заверили в ведомстве. По мнению специалистов Росрыболовства, минтая от российских рыбаков достаточно и для внутреннего, и для внешнего рынков.

Минтай остается главной рыбой для России. В 2025 году почти половина всего вылова пришлась на него, отмечают в ВАРПЭ - Всероссийской ассоциации рыбопромышленников. Общий рост цен на рыбу в 2026 году не превысил 20%.