Опрос ВЦИОМ от 9 июля 2026 года показал, что 53% респондентов трудно следить за фигурой, так как они не могут отказаться от любимой еды. А 39% признались, что в целом питаются неправильно. Решить эти проблемы первоначально можно с помощью учета калорий, белков, жиров и углеводов. Ниже мы собрали ориентировочные значения для популярных продуктов и простые правила подсчета.

Содержание

Что такое калорийность продуктов

Что показывают калории

Калории показывают, сколько единиц энергии тело может получить из еды и напитков, которые оно потом тратит на дыхание, работу сердца и мозга, поддержание температуры и другое.

В сфере питания используется обозначение килокалории (ккал): одна ккал равна 1000 калориям. Энергетическую ценность продукта формируют прежде всего макронутриенты:

расщепление белков: 1 г дает около четырех килокалорий;

1 г углеводов — также около четырех;

1 г жира — около девяти.

Жиры дают больше сил, поэтому масла, орехи, семечки и жирные колбасы, где их больше всего, отличаются высокой калорийностью. В овощах же много клетчатки и воды, поэтому их питательная ценность на порядок ниже.

Суточная потребность, согласно сайту Роспотребнадзора Москвы, составляет примерно 1800–3050 ккал для взрослых женщин и норма в 2100–4200 ккал для мужчин в зависимости от возраста и физической активности. А соотношение пищевых веществ распределено таким образом: 10–15% белков от общей калорийности, жиры — не более 30% и углеводы — 50–55%

Почему данные указываются в 100 граммах

Единый показатель помогает сравнивать разные продукты независимо от размера порции. Например, можно быстро увидеть, что 100 г огурцов содержат меньше калорий, чем 100 г орехов.

Таблица калорийности продуктов

Цифры в таблицах ориентировочны. Пищевая ценность зависит от сорта, жирности, состава, производителя и способа приготовления продукта.

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Таблица калорийности мяса и мясных продуктов

Продукт Белки, г Жиры, г Углеводы, г Ккал Телятина 19,9 1,1 0 91 Баранина 16,2 15,3 0 201 Кролик 20,7 12,9 0 199 Говядина 18,7 12,6 0 191 Говяжий язык 16 12,1 2,2 173 Говяжья печень 20,4 3,1 4 127 Свинина жирная 11,6 49,1 0 484 Свинина постная 19,9 9,7 0 181 Свиной язык 16,5 11,1 0 165

Таблица калорийности птицы

Продукт Белки, г Жиры, г Углеводы, г Ккал Гусь 16,4 33,1 0 359 Индейка 21,1 12,3 0,6 192 Курица 20,4 8,6 0,8 161 Куриная грудка без кожи 23,6 1,9 0,4 113 Утка 16,5 28,6 0 308 Цыпленок 18,5 7,9 0,5 159

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Таблица калорийности рыбы и морепродуктов

Продукт Белки, г Жиры, г Углеводы, г Ккал Рыба Горбуша 21,2 7,1 0 151 Камбала 16 2,5 0 86 Кета 22,1 5,8 0 138 Корюшка 15,3 3,3 0 93 Лосось 19,2 13,8 0 200 Минтай 15,7 0,6 0 67 Навага 16,7 1,3 0 78 Окунь морской 15,3 1,5 0 79 Сельдь 17,3 19,9 0 248 Семга 20,9 15,3 0 222 Скумбрия 18 9,5 0 158 Ставрида 18 5,3 0 119 Тунец 21,7 1,3 0 95 Форель 19,6 2,1 0 99 Морепродукты Кальмар 18 2,2 2 100 Крабовое мясо 18 1 0 82 Крабовые палочки* 6 1 10 90 Креветки 20,5 1,7 0,9 106 Мидии отварные 9,7 1,6 0 53 Морской гребешок 17 2 3 92 Осьминог 18,5 0,9 0 79 Раки вареные 20,3 1,2 1,1 96

* Крабовые палочки производятся из рыбного фарша и добавок. По содержанию белка они заметно уступают натуральному мясу из краба.

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Количество ккал на 100 г колбас и мясных деликатесов

Продукт Белки, г Жиры, г Углеводы, г Ккал Колбаса вареная “Докторская” 13,4 22,9 0 257 Колбаса вареная “Любительская” 12,5 28,3 0 311 Колбаса вареная “Молочная” 11,1 22,5 0 243 Колбаса полукопченая “Московская” 19,1 36,1 0 402 Колбаса сырокопченая “Московская” 24,3 41,6 0 476 Колбаски охотничьи 27,1 24,6 0 325 Салями 21,3 53,6 1,1 576 Сервелат полукопченый 16,1 40,2 0 423 Сервелат сырокопченый 24,1 40,2 0 453 Сосиски говяжьи 10,3 20,3 0,9 229 Сосиски куриные 10,6 22,1 3,3 242 Сосиски молочные 11 23,9 0,4 261 Сосиски свиные 9,2 23,2 1,7 284

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Таблица калорийности икры

Продукт Белки, г Жиры, г Углеводы, г Ккал Икра горбуши 31,2 11,7 0 230 Икра кеты 31,6 13,7 0 250 Икра лещевая 24,6 4,9 0 144 Икра минтая 28,3 1,8 0 127 Икра осетровая 28,3 9,6 0 201 Икра щуки 17,3 2 0 87

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Таблица калорийности яиц

Продукт Белки, г Жиры, г Углеводы, г Ккал Белок куриного яйца 11,1 0,2 1 48 Куриное яйцо 12,7 11,1 0,6 153 Омлет без начинки 9,7 15,5 1,7 181 Перепелиное яйцо 11,9 13,3 0,8 170 Утиное яйцо 13,5 14,1 0,2 176 Яичный порошок 46 37,3 4,5 542

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Таблица калорийности молочных продуктов

Продукт Белки, г Жиры, г Углеводы, г Ккал Йогурт натуральный 1,5%* 4,3 1,5 6 55 Кефир 0% 2,8 0 3,8 29 Кефир 1% 2,8 1 4 37 Кефир 2,5% 3 2,5 4 51 Кефир 3,2% 3,2 3,2 4,1 57 Молоко 0% 2,8 0 4,6 34 Молоко 1% 2,8 1 4,6 43 Молоко 2,5% 2,8 2,5 4,6 53 Молоко 3,2% 2,8 3,2 4,6 58 Молоко сухое цельное 25,2 25 39,6 477 Плавленый сыр 10,7 21,9 3,9 255 Ряженка 2,5% 2,9 2,5 4,1 53 Ряженка 4% 2,9 4 4,1 68 Сливки 10% 2,8 10 4,1 121 Сливки 20% 3 20 2,9 208 Сметана 15% 3 15 2,9 163 Сметана 20% 3 20 2,9 208 Сыр голландский 26,3 27,8 0 342 Сыр пошехонский 26,4 26,3 0 348 Сыр российский 24,1 29,8 0,4 366 Сыр сулугуни 20 24,2 0 293 Творог нежирный 18,2 0,6 1,8 89 Творог 5% 17,2 5 1,8 121 Творог 9% 16,5 9 1,9 156 Творог 18% 14 18 1,9 236

* У йогуртов с сахаром, наполнителями и фруктовыми добавками калораж обычно выше, чем у натуральных.

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Таблица калорийности круп, макарон и бобовых

Продукт* Белки, г Жиры, г Углеводы, г Ккал Крупы Булгур 12,3 1,3 63,4 342 Гречневая крупа 11,2 3 68 350 Киноа 14,1 6,1 57,2 368 Кукурузная крупа 8,3 1,2 71 328 Манная крупа 10,3 1 70,6 333 Овсяная крупа 12,3 6,1 59,5 342 Перловая крупа 9,3 1,1 66,9 315 Пшеничная крупа 11,2 2 65,7 342 Рис белый длиннозерный 7,11 0,7 78,7 365 Рис бурый 7,5 2,7 72,9 337 Ячневая крупа 10 1,3 65,4 313 Макароны Лапша яичная 12,5 3,3 68 354 Макароны из мягкой пшеницы 10,4 1,1 71,5 344 Макароны из твердых сортов 13 1,5 70 350 Бобовые Горох сухой 20,5 2 49,5 298 Маш 23,5 2 46 300 Нут 20,1 4,3 46,2 309 Фасоль белая 21 2 47 298 Чечевица 24 1,5 46,3 295

* После варки крупы, бобовые и макароны впитывают воду. Поэтому их калораж на 100 г готового блюда становится в два-три раза ниже.

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Таблица калорийности хлеба и выпечки

Продукт Белки, г Жиры, г Углеводы, г Ккал Батон нарезной 9,4 2,7 50,7 261 Баранки 16,4 1,1 69,7 342 Булочка простая 7,4 1,8 43,7 218 Круассан 8 21 46 406 Лаваш армянский 7,7 1,1 47,8 239 Овсяное печенье 5,5 18 69 450 Сухари пшеничные 11,6 1,8 72,1 327 Сушки 11,1 1 72,2 335 Хлеб пшеничный 7,4 2,2 53 246 Хлеб ржаной 4,7 0,6 49,5 210 Хлеб цельнозерновой 9 3,5 41 247

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Таблица калорийности овощей и зелени

Продукт Белки, г Жиры, г Углеводы, г Ккал Овощи Авокадо* 2 14,7 1,8 160 Баклажан 0,6 0,1 7,5 22 Зеленый горошек 4,8 0,4 11 67 Кабачок 0,8 0,3 5,9 30 Капуста белокочанная 1,9 0 5,7 31 Капуста краснокочанная 1,5 0 6,2 28 Картофель вареный 2 0,3 16,5 80 Картофель молодой 2,2 0,3 12,5 57 Лук репчатый 1,6 0 9,3 41 Морковь 1,3 0,1 6,3 29 Огурец 0,7 0 3,1 15 Перец сладкий 1,2 0 5 25 Помидор 0,7 0 4,1 19 Редис 1,5 0 4,2 22 Редька 1,7 0 7,1 33 Салат листовой 1,6 0,2 2,1 15 Свекла 1,7 0 10,5 46 Фасоль стручковая 2 0,2 3,6 24 Цветная капуста 2,5 0,3 4,5 35 Зелень Базилик 3,2 0,6 2,7 23 Зеленый лук 1,4 0 4,2 21 Кинза 2,1 0,5 1,9 23 Петрушка 3,8 0,4 7,6 45 Руккола 2,6 0,7 2,1 25 Укроп 2,5 0,5 6,3 40 Шпинат 2,5 0,3 2,6 22 Щавель 1,6 0 5,5 29

* Авокадо относится к плодам, но в здоровом питании оно часто используется как калорийный овощ из-за высокого содержания жиров.

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Таблица калорийности фруктов и ягод

Продукт Белки, г Жиры, г Углеводы, г Ккал Фрукты Абрикос 0,7 0,1 10,1 44 Ананас 0,3 0 11,9 49 Апельсин 0,8 0 8,6 38 Банан 1,7 0,3 22,1 87 Гранат 0,9 0 13,9 72 Грейпфрут 0,7 0,2 6,5 35 Груша 0,5 0 10,6 41 Киви 1 0,7 9,7 46 Лимон 0,9 0 3,3 30 Манго 0,8 0,4 15 60 Мандарин 0,9 0 8,8 39 Персик 0,9 0,1 10,1 42 Хурма 0,7 0 15,7 61 Яблоко 0,5 0 11,4 48 Ягоды Виноград 0,5 0,2 17,8 73 Вишня 0,9 0,2 11,1 46 Ежевика 1,9 0,5 5,1 31 Земляника 1,9 0,4 7,1 40 Кизил 1,1 0 9,4 42 Клубника 0,6 0,4 7 30 Крыжовник 0,7 0,2 9,1 43 Малина 0,7 0,5 9,2 43 Смородина черная 1 0,4 8 38 Черешня 1,3 0,4 12,5 54 Черника 1,1 0,6 7,6 44

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Таблица калорийности грибов

Продукт Белки, г Жиры, г Углеводы, г Ккал Белые грибы свежие 3,3 1,5 2,4 32 Белые грибы сушеные* 23,8 6,8 30,2 277 Вешенки 2,5 0,5 6,2 34 Лисички свежие 1,5 1 2,4 22 Лисички сушеные* 22 7,2 25,4 268 Маслята свежие 2,5 0,7 1,5 12 Опята свежие 1,4 1 2,5 25 Подберезовики 2,3 0,9 3,7 31 Шампиньоны 4,3 0,9 1,4 29

* Сушеные грибы намного калорийнее свежих на 100 г, поскольку почти не содержат воды.

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Таблица калорийности орехов и сухофруктов

Продукт Белки, г Жиры, г Углеводы, г Ккал Орехи Арахис 26,2 45,3 9,9 555 Грецкий орех 13,5 61,5 10,6 662 Кешью 25,8 54,3 13,3 647 Миндаль 18,3 57,9 13,4 643 Семена льна 18,3 42,2 1,6 534 Семена подсолнечника 20,9 52,5 5,4 582 Семена тыквы 24,5 45,8 4,7 556 Семена чиа 16,5 30,7 7,7 486 Фисташки 20 50,5 7,3 555 Фундук 16,3 66,7 9,8 701 Сухофрукты Груши сушеные 2,3 0,6 62,6 249 Изюм 1,7 0 70,7 273 Инжир сушеный 3,1 0,8 57,9 257 Курага 5,7 0 65,3 270 Финики 2,5 0,4 69,6 277 Чернослив 2,7 0 65,3 262 Яблоки сушеные 3,1 0 68,3 275

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Таблица калорийности масел и соусов

Продукт Белки, г Жиры, г Углеводы, г Ккал Масла Кокосовое масло 0 99,9 0 899 Майонез 30% 1 30 6 300 Майонез 67% 3,3 67 2,4 624 Масло льняное 0 99,8 0 898 Масло оливковое 0 99,8 0 898 Масло подсолнечное 0 99,9 0 899 Масло сливочное 72,5% 0,8 72,5 1,3 661 Масло сливочное 82,5% 0,5 82,5 1 747 Масло топленое 0,5 98,1 0,5 885 Соусы* Горчица 5,7 6,4 22 162 Кетчуп 1,8 0,2 22 96 Соевый соус 6 0 6,7 53 Соус сырный 3 23 8 250 Соус чесночный 2 30 7 310 Томатная паста 4,8 0,5 19 102

* Калораж готовых соусов зависит от рецептуры. Значения на упаковке могут заметно отличаться от средних.

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Сладости и кондитерские изделия

Продукт Белки, г Жиры, г Углеводы, г Ккал Зефир 0,7 0 77,3 295 Ирис 3,1 7,7 81,2 384 Мармелад 0 0,2 77,1 289 Мед 0,8 0 80,3 328 Пастила 0,5 0 80 310 Печенье сдобное 7,5 17 66 447 Пирожное бисквитное 4,9 9,1 60 338 Пирожное слоеное 5,7 38,3 46,8 543 Пряники 4,4 2,9 77,1 333 Сахар 0 0 99,8 399 Халва подсолнечная 11,6 29,7 54 523 Шоколад горький 6,2 35,4 48,2 539 Шоколад молочный 7 35 52 550 Шоколадные конфеты 3,9 39,7 54,6 576

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Таблица калорийности напитков

Продукт в 100 мл Белки, г Жиры, г Углеводы, г Ккал Безалкогольные* Апельсиновый сок 0,9 0,1 8,4 36 Вишневый сок 0,5 0 10,6 49 Вода 0 0 0 0 Какао на молоке 3 3,2 10 82 Кофе без сахара 0,1 0 0 1–2 Кофе с молоком и сахаром 0,8 1 11 56 Лимонад 0 0 6,1 24 Морковный сок 1 0,1 6,5 31 Пиво безалкогольное 0 0 4,1 22 Хлебный квас 0,2 0 5 26 Чай без сахара 0 0 0 0–1 Энергетический напиток 0 0 11,4 47 Яблочный сок 0,5 0,4 9,7 42 Алкогольные** Вино десертное 0,5 0 20 175 Вино полусладкое 0,2 0 5 88 Вино полусухое 0,3 0 2,5 79 Вино столовое 0,2 0 0,2 67 Вино сухое 0,2 0 0,3 65–85 Виски 0 0 0 222 Водка 0 0 0,1 234 Коньяк 0 0 0,1 240 Ликер 0 0 30–53 250–350 Пиво 3% 0,6 0 3,5 37 Пиво 4,5% 0,8 0 4,5 45 Пиво темное 0,2 0 4 39 Ром 0 0 0 217 Шампанское полусухое 0,3 0 5,2 88

* Сахар, сироп, сливки и молоко нужно учитывать отдельно.

* Алкоголь содержит калории даже при отсутствии белков, жиров и углеводов. В одном миллилитре пищевого спирта содержит около 5,5 ккал. Кроме того, алкоголь может усиливать аппетит и снижать ощущение размера порции.

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Низкокалорийные и высококалорийные продукты

Продукты с низким калоражем

К низкокалорийной пище относятся листовая зелень, огурцы, помидоры, кабачки, капуста, большинство ягод, нежирная рыба, кальмар, яичный белок, кефир и натуральный йогурт без сахара. Они помогают увеличить объем порции без резкого роста калорийности.

Однако для полноценного насыщения организма силами овощные салаты лучше сочетать с источником белка и небольшим количеством жиров. Например, с рыбой, блюдами из яиц, творогом или птицей

Самые калорийные продукты

Больше всего калорий на 100 г содержат растительные масла, орехи, семечки, жирные колбасы, майонез, шоколад, халва и слоеная выпечка. Такую еду не обязательно исключать из меню, главное, контролировать размер порции. Например, столовая ложка масла весит около 15 г и содержит примерно 135 ккал, а небольшая горсть орехов может дать 150–200 ккал.

Как учитывать калораж при выборе рациона

Для оценки качества питания нужно учитывать весь прием пищи, а не отдельный продукт. Особенно важно записывать питательность и объем сладких напитков, соусов и масла для жарки.

В тарелке для полноценного приема пищи должны быть:

источник белка — мясо, птица, рыба, яйца, творог или бобовые;

овощи и зелень;

источник углеводов — крупы, картофель, макароны или цельнозерновой хлеб;

небольшое количество масла, орехов или другого источника жиров.

ВОЗ советует ежедневно включать в рацион не менее 400 г овощей и фруктов

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Как считать калории в продуктах и блюдах

Для начала достаточно в течение 7–14 дней взвешивать еду на кухонных весах и записывать ее энергетическую ценность в пищевой дневник. Этот небольшой временной срез покажет реальную питательность меню.

Формула Миффлина — Сан Жеора, опубликованная в 1990 году, используется для расчета минимального количества килокалорий, необходимых телу для поддержания основных физиологических процессов в состоянии покоя:

мужчины: (10 × вес, кг) + (6,25 × рост, см) − (5 × возраст) + 5;

женщины: (10 × вес, кг) + (6,25 × рост, см) − (5 × возраст) − 161.

Затем полученный результат необходимо умножить на коэффициент физической активности:

сидячий образ жизни (отсутствие или минимальные нагрузки): 1,2;

низкая активность (легкие тренировки 1–3 раза в неделю): 1,375;

средняя активность (умеренные нагрузки 3–5 раз в неделю): 1,55;

высокая активность (интенсивные занятия 6–7 раз в неделю): 1,725;

экстремальная активность (ежедневные тренировки высокой интенсивности): 1,9.

Пример расчета: женщина 23 лет ростом 162 сантиметра и 54 килограмма ведет сидячий образ жизни.

(10 × 54) + (6,25 × 162) − (5 × 23) − 161 → 540 + 1012,5 − 115 − 161 = 1276,5 → 1276,5 × 1,2 = 1531,8 ккал в день для поддержания текущей массы.

Любая формула приблизительна, потому что суточная норма зависит от состава тела, здоровья, сна, лекарств и физической нагрузки

Как рассчитать питательности порции

Для расчета калоража порции можно использовать формулу: ккал на 100 г × масса порции / 100.

Пример: в 100 г продукта содержится 250 ккал, а кухонные весы показывают размер порции в 60 г. Получается 250 × 60 / 100 = 150 ккал.

Таким же способом рассчитывается концентрация белков, жиров и углеводов.

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Как считать калории в готовом блюде

Взвесить все ингредиенты до приготовления. Подсчитать пищевую ценность продуктов, включая масло, соусы и сахар. Сложить полученные значения. Взвесить готовое блюдо. Разделить общий калораж на массу блюда и умножить на 100.

Вода при варке добавляет массу, но не питательность, а при жарке или запекании объем уходит, так как жидкость испаряется, но калории остаются

Полная версия подсчета: куриный суп с рисом.

Шаг 1 и 2. Считаем сырые ингредиенты:

300 г куриного филе = 330 ккал;

100 г сухого риса = 340;

100 г моркови = 41;

100 г репчатого лука = 41;

1500 мл воды = 0.

Шаг 3 и 4. Итоговые суммы до варки:

общая масса сырых ингредиентов без учета воды: 600 г;

общий калораж всех ингредиентов: 752 ккал.

Шаг 5 и 6. Взвешивание после варки, когда часть воды испарилась. Масса чистого готового супа составила 1800 г. Питательность этого блюда равна калоражу сырых ингредиентов, то есть 752 ккал.

Шаг 7. Расчет на 100 граммов готового супа: (общий калораж / масса готового блюда) × 100.

(752 / 1800) × 100 = 41,7 ккал на 100 г.

Почему масса продукта до и после приготовления отличается

Во время варки крупы и макароны впитывают воду и становятся тяжелее. Калорий в кастрюле не прибавляется, но на 100 г готового блюда их становится меньше.

Мясо, птица и рыба при жарке или запекании теряют влагу. Готовый кусок весит меньше, поэтому его питательность на 100 г может увеличиться.

. Фото: Unsplash

Зачем следить за калоражем питания

Пищевой дневник для снижения веса позволяет понять, сколько человек действительно съедает. Нередко излишние калории поступают не из главных блюд, а из перекусов, сладких напитков, орехов, соусов и масла.

При наборе веса и мышечной массы важно получать достаточно килокалорий и белка. Подсчет помогает оценить рацион и избежать ситуации, когда человек тренируется, но ест слишком мало.

Считать каждую крошку всю жизнь необязательно. Чаще всего нескольких недель достаточно, чтобы научиться оценивать питательность порции и отслеживать свои пищевые привычки.

На аппетит и работу метаболизма влияют также сон, стресс, лекарства, заболевания и уровень активности. Если масса быстро меняется без очевидной причины, стоит обратиться к врачу

Когда подсчет калорий может быть не нужен

Строгий контроль потребления еды необязателен, если нет проблем с нормализацией веса, рацион разнообразен, а размер порции позволяет утолить голод.

Кому не стоит строго отслеживать суточную норму КБЖУ? Без наблюдения диетолога не следует ограничивать питание детям и подросткам, беременным и кормящим женщинам, людям с дефицитом массы, тяжелыми хроническими заболеваниями или признаками расстройства пищевого поведения.

Тревога из-за еды, чувство вины, маниакальное стремление худеть, строгие диеты, навязчивые проверки набранных или потерянных килограммов и отказ от встреч ради того, чтобы не набрать калории — повод остановить подсчет и обратиться за помощью

Чтобы безопасно следить за питанием без постоянных взвешиваний порций можно использовать метод тарелки: