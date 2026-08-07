Опрос ВЦИОМ от 9 июля 2026 года показал, что 53% респондентов трудно следить за фигурой, так как они не могут отказаться от любимой еды. А 39% признались, что в целом питаются неправильно. Решить эти проблемы первоначально можно с помощью учета калорий, белков, жиров и углеводов. Ниже мы собрали ориентировочные значения для популярных продуктов и простые правила подсчета.
Содержание
Что такое калорийность продуктов
Что показывают калории
Калории показывают, сколько единиц энергии тело может получить из еды и напитков, которые оно потом тратит на дыхание, работу сердца и мозга, поддержание температуры и другое.
В сфере питания используется обозначение килокалории (ккал): одна ккал равна 1000 калориям. Энергетическую ценность продукта формируют прежде всего макронутриенты:
- расщепление белков: 1 г дает около четырех килокалорий;
- 1 г углеводов — также около четырех;
- 1 г жира — около девяти.
Жиры дают больше сил, поэтому масла, орехи, семечки и жирные колбасы, где их больше всего, отличаются высокой калорийностью. В овощах же много клетчатки и воды, поэтому их питательная ценность на порядок ниже.
Суточная потребность, согласно сайту Роспотребнадзора Москвы, составляет примерно 1800–3050 ккал для взрослых женщин и норма в 2100–4200 ккал для мужчин в зависимости от возраста и физической активности. А соотношение пищевых веществ распределено таким образом: 10–15% белков от общей калорийности, жиры — не более 30% и углеводы — 50–55%
Почему данные указываются в 100 граммах
Единый показатель помогает сравнивать разные продукты независимо от размера порции. Например, можно быстро увидеть, что 100 г огурцов содержат меньше калорий, чем 100 г орехов.
Таблица калорийности продуктов
Цифры в таблицах ориентировочны. Пищевая ценность зависит от сорта, жирности, состава, производителя и способа приготовления продукта.
Таблица калорийности мяса и мясных продуктов
|Продукт
|Белки, г
|Жиры, г
|Углеводы, г
|Ккал
|Телятина
|19,9
|1,1
|0
|91
|Баранина
|16,2
|15,3
|0
|201
|Кролик
|20,7
|12,9
|0
|199
|Говядина
|18,7
|12,6
|0
|191
|Говяжий язык
|16
|12,1
|2,2
|173
|Говяжья печень
|20,4
|3,1
|4
|127
|Свинина жирная
|11,6
|49,1
|0
|484
|Свинина постная
|19,9
|9,7
|0
|181
|Свиной язык
|16,5
|11,1
|0
|165
Таблица калорийности птицы
|Продукт
|Белки, г
|Жиры, г
|Углеводы, г
|Ккал
|Гусь
|16,4
|33,1
|0
|359
|Индейка
|21,1
|12,3
|0,6
|192
|Курица
|20,4
|8,6
|0,8
|161
|Куриная грудка без кожи
|23,6
|1,9
|0,4
|113
|Утка
|16,5
|28,6
|0
|308
|Цыпленок
|18,5
|7,9
|0,5
|159
Таблица калорийности рыбы и морепродуктов
|Продукт
|Белки, г
|Жиры, г
|Углеводы, г
|Ккал
|Рыба
|Горбуша
|21,2
|7,1
|0
|151
|Камбала
|16
|2,5
|0
|86
|Кета
|22,1
|5,8
|0
|138
|Корюшка
|15,3
|3,3
|0
|93
|Лосось
|19,2
|13,8
|0
|200
|Минтай
|15,7
|0,6
|0
|67
|Навага
|16,7
|1,3
|0
|78
|Окунь морской
|15,3
|1,5
|0
|79
|Сельдь
|17,3
|19,9
|0
|248
|Семга
|20,9
|15,3
|0
|222
|Скумбрия
|18
|9,5
|0
|158
|Ставрида
|18
|5,3
|0
|119
|Тунец
|21,7
|1,3
|0
|95
|Форель
|19,6
|2,1
|0
|99
|Морепродукты
|Кальмар
|18
|2,2
|2
|100
|Крабовое мясо
|18
|1
|0
|82
|Крабовые палочки*
|6
|1
|10
|90
|Креветки
|20,5
|1,7
|0,9
|106
|Мидии отварные
|9,7
|1,6
|0
|53
|Морской гребешок
|17
|2
|3
|92
|Осьминог
|18,5
|0,9
|0
|79
|Раки вареные
|20,3
|1,2
|1,1
|96
* Крабовые палочки производятся из рыбного фарша и добавок. По содержанию белка они заметно уступают натуральному мясу из краба.
Количество ккал на 100 г колбас и мясных деликатесов
|Продукт
|Белки, г
|Жиры, г
|Углеводы, г
|Ккал
|Колбаса вареная “Докторская”
|13,4
|22,9
|0
|257
|Колбаса вареная “Любительская”
|12,5
|28,3
|0
|311
|Колбаса вареная “Молочная”
|11,1
|22,5
|0
|243
|Колбаса полукопченая “Московская”
|19,1
|36,1
|0
|402
|Колбаса сырокопченая “Московская”
|24,3
|41,6
|0
|476
|Колбаски охотничьи
|27,1
|24,6
|0
|325
|Салями
|21,3
|53,6
|1,1
|576
|Сервелат полукопченый
|16,1
|40,2
|0
|423
|Сервелат сырокопченый
|24,1
|40,2
|0
|453
|Сосиски говяжьи
|10,3
|20,3
|0,9
|229
|Сосиски куриные
|10,6
|22,1
|3,3
|242
|Сосиски молочные
|11
|23,9
|0,4
|261
|Сосиски свиные
|9,2
|23,2
|1,7
|284
Таблица калорийности икры
|Продукт
|Белки, г
|Жиры, г
|Углеводы, г
|Ккал
|Икра горбуши
|31,2
|11,7
|0
|230
|Икра кеты
|31,6
|13,7
|0
|250
|Икра лещевая
|24,6
|4,9
|0
|144
|Икра минтая
|28,3
|1,8
|0
|127
|Икра осетровая
|28,3
|9,6
|0
|201
|Икра щуки
|17,3
|2
|0
|87
Таблица калорийности яиц
|Продукт
|Белки, г
|Жиры, г
|Углеводы, г
|Ккал
|Белок куриного яйца
|11,1
|0,2
|1
|48
|Куриное яйцо
|12,7
|11,1
|0,6
|153
|Омлет без начинки
|9,7
|15,5
|1,7
|181
|Перепелиное яйцо
|11,9
|13,3
|0,8
|170
|Утиное яйцо
|13,5
|14,1
|0,2
|176
|Яичный порошок
|46
|37,3
|4,5
|542
Таблица калорийности молочных продуктов
|Продукт
|Белки, г
|Жиры, г
|Углеводы, г
|Ккал
|Йогурт натуральный 1,5%*
|4,3
|1,5
|6
|55
|Кефир 0%
|2,8
|0
|3,8
|29
|Кефир 1%
|2,8
|1
|4
|37
|Кефир 2,5%
|3
|2,5
|4
|51
|Кефир 3,2%
|3,2
|3,2
|4,1
|57
|Молоко 0%
|2,8
|0
|4,6
|34
|Молоко 1%
|2,8
|1
|4,6
|43
|Молоко 2,5%
|2,8
|2,5
|4,6
|53
|Молоко 3,2%
|2,8
|3,2
|4,6
|58
|Молоко сухое цельное
|25,2
|25
|39,6
|477
|Плавленый сыр
|10,7
|21,9
|3,9
|255
|Ряженка 2,5%
|2,9
|2,5
|4,1
|53
|Ряженка 4%
|2,9
|4
|4,1
|68
|Сливки 10%
|2,8
|10
|4,1
|121
|Сливки 20%
|3
|20
|2,9
|208
|Сметана 15%
|3
|15
|2,9
|163
|Сметана 20%
|3
|20
|2,9
|208
|Сыр голландский
|26,3
|27,8
|0
|342
|Сыр пошехонский
|26,4
|26,3
|0
|348
|Сыр российский
|24,1
|29,8
|0,4
|366
|Сыр сулугуни
|20
|24,2
|0
|293
|Творог нежирный
|18,2
|0,6
|1,8
|89
|Творог 5%
|17,2
|5
|1,8
|121
|Творог 9%
|16,5
|9
|1,9
|156
|Творог 18%
|14
|18
|1,9
|236
* У йогуртов с сахаром, наполнителями и фруктовыми добавками калораж обычно выше, чем у натуральных.
Таблица калорийности круп, макарон и бобовых
|Продукт*
|Белки, г
|Жиры, г
|Углеводы, г
|Ккал
|Крупы
|Булгур
|12,3
|1,3
|63,4
|342
|Гречневая крупа
|11,2
|3
|68
|350
|Киноа
|14,1
|6,1
|57,2
|368
|Кукурузная крупа
|8,3
|1,2
|71
|328
|Манная крупа
|10,3
|1
|70,6
|333
|Овсяная крупа
|12,3
|6,1
|59,5
|342
|Перловая крупа
|9,3
|1,1
|66,9
|315
|Пшеничная крупа
|11,2
|2
|65,7
|342
|Рис белый длиннозерный
|7,11
|0,7
|78,7
|365
|Рис бурый
|7,5
|2,7
|72,9
|337
|Ячневая крупа
|10
|1,3
|65,4
|313
|Макароны
|Лапша яичная
|12,5
|3,3
|68
|354
|Макароны из мягкой пшеницы
|10,4
|1,1
|71,5
|344
|Макароны из твердых сортов
|13
|1,5
|70
|350
|Бобовые
|Горох сухой
|20,5
|2
|49,5
|298
|Маш
|23,5
|2
|46
|300
|Нут
|20,1
|4,3
|46,2
|309
|Фасоль белая
|21
|2
|47
|298
|Чечевица
|24
|1,5
|46,3
|295
* После варки крупы, бобовые и макароны впитывают воду. Поэтому их калораж на 100 г готового блюда становится в два-три раза ниже.
Таблица калорийности хлеба и выпечки
|Продукт
|Белки, г
|Жиры, г
|Углеводы, г
|Ккал
|Батон нарезной
|9,4
|2,7
|50,7
|261
|Баранки
|16,4
|1,1
|69,7
|342
|Булочка простая
|7,4
|1,8
|43,7
|218
|Круассан
|8
|21
|46
|406
|Лаваш армянский
|7,7
|1,1
|47,8
|239
|Овсяное печенье
|5,5
|18
|69
|450
|Сухари пшеничные
|11,6
|1,8
|72,1
|327
|Сушки
|11,1
|1
|72,2
|335
|Хлеб пшеничный
|7,4
|2,2
|53
|246
|Хлеб ржаной
|4,7
|0,6
|49,5
|210
|Хлеб цельнозерновой
|9
|3,5
|41
|247
Таблица калорийности овощей и зелени
|Продукт
|Белки, г
|Жиры, г
|Углеводы, г
|Ккал
|Овощи
|Авокадо*
|2
|14,7
|1,8
|160
|Баклажан
|0,6
|0,1
|7,5
|22
|Зеленый горошек
|4,8
|0,4
|11
|67
|Кабачок
|0,8
|0,3
|5,9
|30
|Капуста белокочанная
|1,9
|0
|5,7
|31
|Капуста краснокочанная
|1,5
|0
|6,2
|28
|Картофель вареный
|2
|0,3
|16,5
|80
|Картофель молодой
|2,2
|0,3
|12,5
|57
|Лук репчатый
|1,6
|0
|9,3
|41
|Морковь
|1,3
|0,1
|6,3
|29
|Огурец
|0,7
|0
|3,1
|15
|Перец сладкий
|1,2
|0
|5
|25
|Помидор
|0,7
|0
|4,1
|19
|Редис
|1,5
|0
|4,2
|22
|Редька
|1,7
|0
|7,1
|33
|Салат листовой
|1,6
|0,2
|2,1
|15
|Свекла
|1,7
|0
|10,5
|46
|Фасоль стручковая
|2
|0,2
|3,6
|24
|Цветная капуста
|2,5
|0,3
|4,5
|35
|Зелень
|Базилик
|3,2
|0,6
|2,7
|23
|Зеленый лук
|1,4
|0
|4,2
|21
|Кинза
|2,1
|0,5
|1,9
|23
|Петрушка
|3,8
|0,4
|7,6
|45
|Руккола
|2,6
|0,7
|2,1
|25
|Укроп
|2,5
|0,5
|6,3
|40
|Шпинат
|2,5
|0,3
|2,6
|22
|Щавель
|1,6
|0
|5,5
|29
* Авокадо относится к плодам, но в здоровом питании оно часто используется как калорийный овощ из-за высокого содержания жиров.
Таблица калорийности фруктов и ягод
|Продукт
|Белки, г
|Жиры, г
|Углеводы, г
|Ккал
|Фрукты
|Абрикос
|0,7
|0,1
|10,1
|44
|Ананас
|0,3
|0
|11,9
|49
|Апельсин
|0,8
|0
|8,6
|38
|Банан
|1,7
|0,3
|22,1
|87
|Гранат
|0,9
|0
|13,9
|72
|Грейпфрут
|0,7
|0,2
|6,5
|35
|Груша
|0,5
|0
|10,6
|41
|Киви
|1
|0,7
|9,7
|46
|Лимон
|0,9
|0
|3,3
|30
|Манго
|0,8
|0,4
|15
|60
|Мандарин
|0,9
|0
|8,8
|39
|Персик
|0,9
|0,1
|10,1
|42
|Хурма
|0,7
|0
|15,7
|61
|Яблоко
|0,5
|0
|11,4
|48
|Ягоды
|Виноград
|0,5
|0,2
|17,8
|73
|Вишня
|0,9
|0,2
|11,1
|46
|Ежевика
|1,9
|0,5
|5,1
|31
|Земляника
|1,9
|0,4
|7,1
|40
|Кизил
|1,1
|0
|9,4
|42
|Клубника
|0,6
|0,4
|7
|30
|Крыжовник
|0,7
|0,2
|9,1
|43
|Малина
|0,7
|0,5
|9,2
|43
|Смородина черная
|1
|0,4
|8
|38
|Черешня
|1,3
|0,4
|12,5
|54
|Черника
|1,1
|0,6
|7,6
|44
Таблица калорийности грибов
|Продукт
|Белки, г
|Жиры, г
|Углеводы, г
|Ккал
|Белые грибы свежие
|3,3
|1,5
|2,4
|32
|Белые грибы сушеные*
|23,8
|6,8
|30,2
|277
|Вешенки
|2,5
|0,5
|6,2
|34
|Лисички свежие
|1,5
|1
|2,4
|22
|Лисички сушеные*
|22
|7,2
|25,4
|268
|Маслята свежие
|2,5
|0,7
|1,5
|12
|Опята свежие
|1,4
|1
|2,5
|25
|Подберезовики
|2,3
|0,9
|3,7
|31
|Шампиньоны
|4,3
|0,9
|1,4
|29
* Сушеные грибы намного калорийнее свежих на 100 г, поскольку почти не содержат воды.
Таблица калорийности орехов и сухофруктов
|Продукт
|Белки, г
|Жиры, г
|Углеводы, г
|Ккал
|Орехи
|Арахис
|26,2
|45,3
|9,9
|555
|Грецкий орех
|13,5
|61,5
|10,6
|662
|Кешью
|25,8
|54,3
|13,3
|647
|Миндаль
|18,3
|57,9
|13,4
|643
|Семена льна
|18,3
|42,2
|1,6
|534
|Семена подсолнечника
|20,9
|52,5
|5,4
|582
|Семена тыквы
|24,5
|45,8
|4,7
|556
|Семена чиа
|16,5
|30,7
|7,7
|486
|Фисташки
|20
|50,5
|7,3
|555
|Фундук
|16,3
|66,7
|9,8
|701
|Сухофрукты
|Груши сушеные
|2,3
|0,6
|62,6
|249
|Изюм
|1,7
|0
|70,7
|273
|Инжир сушеный
|3,1
|0,8
|57,9
|257
|Курага
|5,7
|0
|65,3
|270
|Финики
|2,5
|0,4
|69,6
|277
|Чернослив
|2,7
|0
|65,3
|262
|Яблоки сушеные
|3,1
|0
|68,3
|275
Таблица калорийности масел и соусов
|Продукт
|Белки, г
|Жиры, г
|Углеводы, г
|Ккал
|Масла
|Кокосовое масло
|0
|99,9
|0
|899
|Майонез 30%
|1
|30
|6
|300
|Майонез 67%
|3,3
|67
|2,4
|624
|Масло льняное
|0
|99,8
|0
|898
|Масло оливковое
|0
|99,8
|0
|898
|Масло подсолнечное
|0
|99,9
|0
|899
|Масло сливочное 72,5%
|0,8
|72,5
|1,3
|661
|Масло сливочное 82,5%
|0,5
|82,5
|1
|747
|Масло топленое
|0,5
|98,1
|0,5
|885
|Соусы*
|Горчица
|5,7
|6,4
|22
|162
|Кетчуп
|1,8
|0,2
|22
|96
|Соевый соус
|6
|0
|6,7
|53
|Соус сырный
|3
|23
|8
|250
|Соус чесночный
|2
|30
|7
|310
|Томатная паста
|4,8
|0,5
|19
|102
* Калораж готовых соусов зависит от рецептуры. Значения на упаковке могут заметно отличаться от средних.
Сладости и кондитерские изделия
|Продукт
|Белки, г
|Жиры, г
|Углеводы, г
|Ккал
|Зефир
|0,7
|0
|77,3
|295
|Ирис
|3,1
|7,7
|81,2
|384
|Мармелад
|0
|0,2
|77,1
|289
|Мед
|0,8
|0
|80,3
|328
|Пастила
|0,5
|0
|80
|310
|Печенье сдобное
|7,5
|17
|66
|447
|Пирожное бисквитное
|4,9
|9,1
|60
|338
|Пирожное слоеное
|5,7
|38,3
|46,8
|543
|Пряники
|4,4
|2,9
|77,1
|333
|Сахар
|0
|0
|99,8
|399
|Халва подсолнечная
|11,6
|29,7
|54
|523
|Шоколад горький
|6,2
|35,4
|48,2
|539
|Шоколад молочный
|7
|35
|52
|550
|Шоколадные конфеты
|3,9
|39,7
|54,6
|576
Таблица калорийности напитков
|Продукт в 100 мл
|Белки, г
|Жиры, г
|Углеводы, г
|Ккал
|Безалкогольные*
|Апельсиновый сок
|0,9
|0,1
|8,4
|36
|Вишневый сок
|0,5
|0
|10,6
|49
|Вода
|0
|0
|0
|0
|Какао на молоке
|3
|3,2
|10
|82
|Кофе без сахара
|0,1
|0
|0
|1–2
|Кофе с молоком и сахаром
|0,8
|1
|11
|56
|Лимонад
|0
|0
|6,1
|24
|Морковный сок
|1
|0,1
|6,5
|31
|Пиво безалкогольное
|0
|0
|4,1
|22
|Хлебный квас
|0,2
|0
|5
|26
|Чай без сахара
|0
|0
|0
|0–1
|Энергетический напиток
|0
|0
|11,4
|47
|Яблочный сок
|0,5
|0,4
|9,7
|42
|Алкогольные**
|Вино десертное
|0,5
|0
|20
|175
|Вино полусладкое
|0,2
|0
|5
|88
|Вино полусухое
|0,3
|0
|2,5
|79
|Вино столовое
|0,2
|0
|0,2
|67
|Вино сухое
|0,2
|0
|0,3
|65–85
|Виски
|0
|0
|0
|222
|Водка
|0
|0
|0,1
|234
|Коньяк
|0
|0
|0,1
|240
|Ликер
|0
|0
|30–53
|250–350
|Пиво 3%
|0,6
|0
|3,5
|37
|Пиво 4,5%
|0,8
|0
|4,5
|45
|Пиво темное
|0,2
|0
|4
|39
|Ром
|0
|0
|0
|217
|Шампанское полусухое
|0,3
|0
|5,2
|88
* Сахар, сироп, сливки и молоко нужно учитывать отдельно.
* Алкоголь содержит калории даже при отсутствии белков, жиров и углеводов. В одном миллилитре пищевого спирта содержит около 5,5 ккал. Кроме того, алкоголь может усиливать аппетит и снижать ощущение размера порции.
Низкокалорийные и высококалорийные продукты
Продукты с низким калоражем
К низкокалорийной пище относятся листовая зелень, огурцы, помидоры, кабачки, капуста, большинство ягод, нежирная рыба, кальмар, яичный белок, кефир и натуральный йогурт без сахара. Они помогают увеличить объем порции без резкого роста калорийности.
Однако для полноценного насыщения организма силами овощные салаты лучше сочетать с источником белка и небольшим количеством жиров. Например, с рыбой, блюдами из яиц, творогом или птицей
Самые калорийные продукты
Больше всего калорий на 100 г содержат растительные масла, орехи, семечки, жирные колбасы, майонез, шоколад, халва и слоеная выпечка. Такую еду не обязательно исключать из меню, главное, контролировать размер порции. Например, столовая ложка масла весит около 15 г и содержит примерно 135 ккал, а небольшая горсть орехов может дать 150–200 ккал.
Как учитывать калораж при выборе рациона
Для оценки качества питания нужно учитывать весь прием пищи, а не отдельный продукт. Особенно важно записывать питательность и объем сладких напитков, соусов и масла для жарки.
В тарелке для полноценного приема пищи должны быть:
- источник белка — мясо, птица, рыба, яйца, творог или бобовые;
- овощи и зелень;
- источник углеводов — крупы, картофель, макароны или цельнозерновой хлеб;
- небольшое количество масла, орехов или другого источника жиров.
ВОЗ советует ежедневно включать в рацион не менее 400 г овощей и фруктов
Как считать калории в продуктах и блюдах
Для начала достаточно в течение 7–14 дней взвешивать еду на кухонных весах и записывать ее энергетическую ценность в пищевой дневник. Этот небольшой временной срез покажет реальную питательность меню.
Формула Миффлина — Сан Жеора, опубликованная в 1990 году, используется для расчета минимального количества килокалорий, необходимых телу для поддержания основных физиологических процессов в состоянии покоя:
- мужчины: (10 × вес, кг) + (6,25 × рост, см) − (5 × возраст) + 5;
- женщины: (10 × вес, кг) + (6,25 × рост, см) − (5 × возраст) − 161.
Затем полученный результат необходимо умножить на коэффициент физической активности:
- сидячий образ жизни (отсутствие или минимальные нагрузки): 1,2;
- низкая активность (легкие тренировки 1–3 раза в неделю): 1,375;
- средняя активность (умеренные нагрузки 3–5 раз в неделю): 1,55;
- высокая активность (интенсивные занятия 6–7 раз в неделю): 1,725;
- экстремальная активность (ежедневные тренировки высокой интенсивности): 1,9.
Пример расчета: женщина 23 лет ростом 162 сантиметра и 54 килограмма ведет сидячий образ жизни.
(10 × 54) + (6,25 × 162) − (5 × 23) − 161 → 540 + 1012,5 − 115 − 161 = 1276,5 → 1276,5 × 1,2 = 1531,8 ккал в день для поддержания текущей массы.
Любая формула приблизительна, потому что суточная норма зависит от состава тела, здоровья, сна, лекарств и физической нагрузки
Как рассчитать питательности порции
Для расчета калоража порции можно использовать формулу: ккал на 100 г × масса порции / 100.
Пример: в 100 г продукта содержится 250 ккал, а кухонные весы показывают размер порции в 60 г. Получается 250 × 60 / 100 = 150 ккал.
Таким же способом рассчитывается концентрация белков, жиров и углеводов.
Как считать калории в готовом блюде
- Взвесить все ингредиенты до приготовления.
- Подсчитать пищевую ценность продуктов, включая масло, соусы и сахар.
- Сложить полученные значения.
- Взвесить готовое блюдо.
- Разделить общий калораж на массу блюда и умножить на 100.
Вода при варке добавляет массу, но не питательность, а при жарке или запекании объем уходит, так как жидкость испаряется, но калории остаются
Полная версия подсчета: куриный суп с рисом.
Шаг 1 и 2. Считаем сырые ингредиенты:
- 300 г куриного филе = 330 ккал;
- 100 г сухого риса = 340;
- 100 г моркови = 41;
- 100 г репчатого лука = 41;
- 1500 мл воды = 0.
Шаг 3 и 4. Итоговые суммы до варки:
- общая масса сырых ингредиентов без учета воды: 600 г;
- общий калораж всех ингредиентов: 752 ккал.
Шаг 5 и 6. Взвешивание после варки, когда часть воды испарилась. Масса чистого готового супа составила 1800 г. Питательность этого блюда равна калоражу сырых ингредиентов, то есть 752 ккал.
Шаг 7. Расчет на 100 граммов готового супа: (общий калораж / масса готового блюда) × 100.
(752 / 1800) × 100 = 41,7 ккал на 100 г.
Почему масса продукта до и после приготовления отличается
Во время варки крупы и макароны впитывают воду и становятся тяжелее. Калорий в кастрюле не прибавляется, но на 100 г готового блюда их становится меньше.
Мясо, птица и рыба при жарке или запекании теряют влагу. Готовый кусок весит меньше, поэтому его питательность на 100 г может увеличиться.
Зачем следить за калоражем питания
Пищевой дневник для снижения веса позволяет понять, сколько человек действительно съедает. Нередко излишние калории поступают не из главных блюд, а из перекусов, сладких напитков, орехов, соусов и масла.
При наборе веса и мышечной массы важно получать достаточно килокалорий и белка. Подсчет помогает оценить рацион и избежать ситуации, когда человек тренируется, но ест слишком мало.
Считать каждую крошку всю жизнь необязательно. Чаще всего нескольких недель достаточно, чтобы научиться оценивать питательность порции и отслеживать свои пищевые привычки.
На аппетит и работу метаболизма влияют также сон, стресс, лекарства, заболевания и уровень активности. Если масса быстро меняется без очевидной причины, стоит обратиться к врачу
Когда подсчет калорий может быть не нужен
Строгий контроль потребления еды необязателен, если нет проблем с нормализацией веса, рацион разнообразен, а размер порции позволяет утолить голод.
Кому не стоит строго отслеживать суточную норму КБЖУ? Без наблюдения диетолога не следует ограничивать питание детям и подросткам, беременным и кормящим женщинам, людям с дефицитом массы, тяжелыми хроническими заболеваниями или признаками расстройства пищевого поведения.
Тревога из-за еды, чувство вины, маниакальное стремление худеть, строгие диеты, навязчивые проверки набранных или потерянных килограммов и отказ от встреч ради того, чтобы не набрать калории — повод остановить подсчет и обратиться за помощью
Чтобы безопасно следить за питанием без постоянных взвешиваний порций можно использовать метод тарелки:
- примерно половину должны занимать овощи;
- четверть — белковая пища, например, мясо, рыба, яйца, творог или бобовые;
- четверть — крупа, макароны, картофель или цельнозерновой хлеб;
- также можно добавить немного масла, орехов либо другого источника жиров.