В России прогнозируют рекордный рост цен на красную икру к Новому году

SHOT: спрос на красную икру в России может рухнуть на 75% из-за высоких цен В России прогнозируют рекордный рост цен на красную икру к Новому году

Москва14 окт Вести.В России предстоящей зимой спрос на красную икру может упасть на 75% из-за рекордного роста цен, которые в рознице способны вплотную приблизиться к отметке в 30 тысяч рублей за килограмм. Об этом сообщает Telegram-канал SHOT.

Главной причиной стремительного удорожания стал серьезный неурожай лососевых: объемы вылова рыбы на Дальнем Востоке сократились в 3,5 раза (до 97,4 тысячи тонн) на фоне аномального потепления воды, нашествия акул, браконьерства и неблагоприятной погоды. Оптовые цены на деликатес уже выросли до 16–19 тысяч рублей за килограмм против 5–8 тысяч годом ранее.

На фоне кризиса даже в дальневосточных регионах стоимость килограмма икры на рынках достигла 17–20 тысяч рублей, а торговые сети готовятся минимизировать закупки и фасовку, ожидая массового отказа покупателей от деликатеса.