"Опора России" запросила ФАС проверить ценообразование на лосось и икру Представители малого бизнеса обратились в ФАС из-за роста цен на лосось

Москва12 ноя Вести."Опора России" обратилась в Федеральную антимонопольную службу (ФАС) с просьбой проверить рынок красной икры и аквакультурного лосося (выращенного в искусственных условиях - прим. ред.) из-за сильного роста цен. Об этом написал глава объединения малого и среднего бизнеса Александр Калинин в письме ФАС, которое приводит РБК.

Согласно заявлению Калинина, рост цен на красную икру можно объяснить низкими объемами вылова дикого тихоокеанского лосося (около 100 тыс. тонн), но подорожание отечественной рыбы не должно влиять на ценообразование импортного лосося, выращенного в искусственных условиях.

Как отмечается в обращении, объективных оснований для роста цен на импортный аквакультурный лосось сейчас нет, так как мировые цены не растут, но он резко подорожал: отпускные цены в России почти втрое превышают реальную закупочную стоимость за рубежом.

Бизнес призвал ФАС проанализировать динамику оптовых и розничных цен на красную икру и лосось за 2024–2026 годы, а также затраты участников поставок; проверить рынок на предмет нарушения конкуренции и в случае их выявления принять антимонопольные меры. Письмо о проблеме удорожания импорта лосося "Опора России" направила и на имя председателя Совета Федерации Валентины Матвиенко. В нем объединение призывает проработать законодательные меры для контроля за оптовыми и розничными ценами на импортный лосось в периоды сниженного вылова диких тихоокеанских лососей говорится в публикации

Ранее сообщалось, что вылов лосося в России сократился в 2026 году на 57%, а цена на горбушу выросла вдвое.