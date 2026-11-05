Москва5 ноя Вести.Решение прекратить экспорт красной рыбы и икры можно считать правильным, так как приоритетом должно оставаться обеспечение внутреннего рынка.

Об этом в интервью журналисту ИС "Вести" Марии Кудрявцевой заявил руководитель Федерального агентства по рыболовству Илья Шестаков.

По его словам, несмотря на рост экспортных цен в полтора-два раза, Дальневосточная рыбопромышленная управляющая компания (ДРУК) должна в первую очередь учитывать интересы страны и населения.

Решение, на самом деле, абсолютно правильное, потому что компания – государственная, цели и задачи – государственные прежде всего, нежели коммерческие. Безусловно, когда такая плохая путина, надо весь объем поставить на внутренний рынок. Понятно, экспортный рынок сейчас вырос в полтора-два раза, было бы выгоднее поставить на экспорт, но нет. Мы принимаем решение: нет, все будем поставлять на внутренний рынок. Для ДРУК это, с одной стороны, минус, а для государства и для населения это большой плюс. Я, кстати, хочу сказать, что там еще несколько компаний тоже последовали его примеру и тоже решили отправлять все на внутренний рынок пояснил Шестаков

Ранее в Росрыболовстве рассказали об объемах красной икры на российском рынке.