В Росрыболовстве рассказали об объемах красной икры на российском рынке Глава Росрыболовства Шестаков: красной икры к Новому году хватит

Москва22 окт Вести.Красной икры на российском рынке достаточно, чтобы удовлетворить спрос, в том числе в новогодний период. Об этом журналистам сообщил руководитель Росрыболовства Илья Шестаков на Веронском Евразийском экономическом форуме.

По его словам, многие компании в России поставляют на внутренний рынок необходимые объемы продукции.

К Новому году икры хватит сказал Шестаков

Ранее в Росрыболовстве заявили, что дефицита красной рыбы и икры на российском рынке не ожидается. Там также подчеркнули, что возможность ограничить экспорт этой продукции сейчас не рассматривается.