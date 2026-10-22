Москва22 октВести.Красной икры на российском рынке достаточно, чтобы удовлетворить спрос, в том числе в новогодний период. Об этом журналистам сообщил руководитель Росрыболовства Илья Шестаков на Веронском Евразийском экономическом форуме.
По его словам, многие компании в России поставляют на внутренний рынок необходимые объемы продукции.
К Новому году икры хватитсказал Шестаков
Ранее в Росрыболовстве заявили, что дефицита красной рыбы и икры на российском рынке не ожидается. Там также подчеркнули, что возможность ограничить экспорт этой продукции сейчас не рассматривается.