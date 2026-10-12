Москва12 окт Вести.Из-за снижения вылова лосося россияне могут переключиться на икру других видов рыб, однако красная икра с прилавков не исчезнет, сообщил РИА Новости исполнительный директор Руспродсоюза Дмитрий Востриков.

В начале сентября глава Росрыболовства охарактеризовал лососевую путину 2026 года как неудачную. Падение вылова лосося в России более чем вдвое относительно первоначального прогноза в 227 тысяч тонн связывают с климатическими изменениями. Помимо этого, в нечетные годы уловы лосося, как правило, выше, чем в четные.

Со времен перестройки ни один продукт не исчезал с полок магазинов - благодаря рыночным законам спроса и предложения и ценовой эластичности. Слабый вылов лососевых отразится на цене, спрос заметно упадет и перетечет в более доступные аналогичные товары пояснил он

По его словам, после удачной путины 2025 года остались переходящие запасы замороженной рыбы, которую в основном используют перерабатывающие предприятия. В то же время, из-за низкого вылова в 2026 году производственные объемы могут уменьшиться, а цены на продукцию нового сезона - скорректироваться. Также Востриков отметил, что часть потребителей может переключиться на альтернативы: например, на икру других рыб.

По словам эксперта, красной рыбы и икры должно хватить на всех желающих, но либо придется заплатить больше, либо отказаться и рублем проголосовать за белую рыбу и ее икру по значительно более низкой цене.

Ранее сообщалось, что в России продолжают снижаться продажи колбас и колбасных изделий. Это не вопрос экономии, а изменение потребительских привычек россиян, отмечают эксперты "Российской газеты". Россияне выбирают другие источники белка или готовую еду.