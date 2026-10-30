Минсельхоз РФ рассчитывает на улучшение ситуации с лососевой путиной в 2027 году

В Минсельхозе РФ рассчитывают на улучшение ситуации с выловом лосося в 2027 году Минсельхоз РФ рассчитывает на улучшение ситуации с лососевой путиной в 2027 году

Москва30 окт Вести.Неудачная лососевая путина в 2026 году случилась из-за климатических факторов, объяснила глава Минсельхоза России Оксана Лут. Она отметила, что в министерстве рассчитывают на улучшение ситуации в 2027 году.

В этом сезоне так — это природа. Следующий, мы надеемся, будет получше сказала Лут журналистам

При этом она отметила, что климат меняется и "надо понимать, что, наверное, каких-то привычных нам вещей, особенно праздничных" может быть, через какое-то время, будет меньше. В пример "праздничных продуктов" министр привела икру.

Как следует из данных Росрыболовства и ФГУП "Нацрыбресурс", объем вылова рыбы в России с начала года уменьшился на 3,4% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Так, исходя из публикаций СМИ, вылов лососевых сократился на 57%, а трески — на 8,5%. Как отмечали в Росрыболовстве, увеличение добычи минтая и сельди компенсирует снижение вылова других видов и позволяет поддерживать снабжение внутреннего рынка.