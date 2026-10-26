Москва26 окт Вести.Популяция трески в Баренцевом море уменьшается под влиянием климатических перемен, а не из-за чрезмерного вылова, в то время как допустимый объем добычи на 2026 год опустился до самых низких значений за последние 35 лет. Об этом РИА Новости сообщил руководитель центра водных биоресурсов Полярного филиала Всероссийского научно-исследовательского института рыбного хозяйства и океанографии (ВНИРО) Алексей Стесько.

По оценке специалистов, запас трески в Баренцевом море сейчас находится в состоянии снижения после исторического максимума середины 2010-х годов рассказал Стесько

По данным ученых, к началу 2026 года промысловый запас сократился до 1,1 млн тонн, а нерестовый - до 338 тыс. тонн. Последний показатель оказался ниже безопасного биологического порога, равного 460 тыс. тонн.

Общедопустимый улов трески на 2026 год установлен на уровне 285 тысяч тонн - минимальном с 1991 года. Основная причина - не чрезмерный промысел, а снижение урожайности поколений из-за климатических изменений отметил сотрудник ВНИРО

Состояние запасов трески в Баренцевом море оценивает совместная российско-норвежская рабочая группа по арктическому рыболовству, в которую входят наиболее опытные и компетентные сотрудники рыбохозяйственных институтов обеих стран. При анализе популяции и подготовке рекомендаций по ее рациональному использованию эксперты опираются на актуальные и архивные сведения о российском и зарубежном промысле в регионе, а также на итоги профильных экспедиций научно-исследовательских судов. Величину общего допустимого улова (ОДУ) утверждают в рамках Смешанной Российско-Норвежской комиссии по рыболовству (СРНК).

Как пояснил Стесько, научное сообщество рассчитывает, что при выполнении действующих официальных рекомендаций сокращение запаса остановится, а к концу 2020-х годов ОДУ способен увеличиться до 400 тыс. тонн. На 2027 год, по его словам, уже рекомендован лимит, превышающий уровень 2026 года на 10%.

Рыболовецким компаниям советуют неукоснительно следовать правилам, не выходить за пределы рекомендованных объемов добычи и избегать участков, где в уловах много молоди трески. Это позволит уменьшить угрозу подрыва популяции и продолжительного моратория, который в 1992 году пришлось ввести в отношении канадской трески.

Атлантическая треска Баренцева моря является основным промысловым видом Северного рыбохозяйственного бассейна. Ее ценят за качественное мясо и богатый набор микроэлементов.

Ранее директор департамента анадромных рыб России ВНИРО Ольга Мазникова связала уменьшение добычи лососевых с глобальными изменениями климата и падением выживаемости популяции. Глава Росрыболовства Илья Шестаков констатировал резкий спад объемов вылова красной рыбы из-за неудачной путины. Вместе с тем он заявил, что красной икры в России хватит, чтобы покрыть спрос, в том числе предновогодний, хотя к праздникам и возможно "конъюнктурное подорожание".

Financial Times, в свою очередь, писала об опасениях Скандинавии лишиться трески, если Россия и Норвегия прекратят сотрудничество в сфере рыболовства.