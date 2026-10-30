В России вылов лосося сократился на 57%, а горбуша подорожала вдвое "Известия": добыча рыбы в России снизилась на 3,4% на фоне роста цен

Москва30 окт Вести.Объем вылова рыбы в России с начала года уменьшился на 3,4% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, до 3,93 миллиона тонн. Об этом пишут "Известия" со ссылкой на данные Росрыболовства и ФГУП "Нацрыбресурс".

По состоянию на 26 октября сокращение вылова фиксировалось во всех рыбохозяйственных бассейнах. Самое заметное падение — в Азово-Черноморском (66,2%) и Волжско-Каспийском бассейнах (17,2%).

Вылов лососевых сократился на 57%, а трески — на 8,5%. При этом добыча сельди увеличилась на 37%, а минтая — на 2,2%. Уровень освоения промысловых квот к концу октября составил 55,5%.

Сокращение предложения происходит на фоне роста оптовых цен. Так, дальневосточная горбуша за год подорожала на 103%, до 670 рублей за килограмм, кета — на 80%, до 830 рублей. Стоимость минтая выросла на 54,5%, атлантической скумбрии — на 80%, до 495 рублей за килограмм. В целом мороженая рыба стала дороже на 15–19%.

В Росрыболовстве при этом оценивают ситуацию в отрасли как стабильную. В ведомстве пояснили, что увеличение добычи минтая и сельди компенсирует снижение вылова других видов и позволяет поддерживать снабжение внутреннего рынка.

Представители отрасли связали подорожание лососевых с неудачной путиной, ставшей одной из худших за последние 20 лет, а также ростом логистических расходов. Минтай подорожал на фоне роста мировых цен, хотя на российском рынке дефицита нет.

Ранее сообщалось, что за последние десятилетия многократно вырос спрос на красную рыбу. В рекордный вылов лосося в 2023 году потребление достигло 4,8 килограмма на человека.