РСПП: в России стали есть в 4,5 раза больше красной рыбы

В России за последние десятилетия резко вырос спрос на один вид рыбы РСПП: в России стали есть в 4,5 раза больше красной рыбы

Москва1 окт Вести.В 2025 году потребление красной рыбы в России достигло 2,7 килограмма на человека. Об этом сообщил член правления Российского союза промышленников и предпринимателей Герман Зверев, его слова передает агентство РИА Новости.

Для сравнения, в 1950 году этот показатель составлял 0,7 килограмма на человека. Таким образом, за прошедшие десятилетия потребление красной рыбы выросло примерно в 4,5 раза. Зверев также уточнил, что максимальный уровень был зафиксирован в 2023 году, когда вылов лососевых оказался одним из рекордных. Тогда потребление красной рыбы достигло 4,8 килограмма на человека.

Прямо скажем, весьма скромное потребление со второй половины 50-х годов и до начала 90-х годов, взрывное, почти четырехкратное увеличение потребления с начала нулевых за счет импорта норвежской семги написал Зверев в предварительной версии научной статьи о лососевом промысле в России

Ранее ведущий научный сотрудник лаборатории экологии прибрежных донных сообществ Института океанологии им. П.П. Ширшова РАН, кандидат биологических наук Филипп Сапожников сообщил ИС" Вести", почему в России в 2026 году ожидается более низкий вылов лосося по сравнению с обычными показателями.