В ВАРПЭ рассказали, стоит ли ждать прекращения роста цен на красную икру Глава ВАРПЭ Зверев спрогнозировал прекращение роста цен на красную икру

Москва17 ноя Вести.В ближайшие полтора-два месяца повышение стоимости красной икры, спровоцированное слабой лососевой путиной, прекратится. Такое прогноз сделал президент Всероссийской ассоциации рыбопромышленников (ВАРПЭ) Герман Зверев, его слова приводит "Интерфакс".

Он отметил, что рынок останется нестабильным еще одну-две недели, после чего спекулятивный рост цен прекратится и ситуация нормализуется. По его словам, килограмм красной икры не превысит 18 тысяч рублей, однако дешевой, как в прошлые годы, она уже не будет. При этом дефицита продукта не предвидится.

Ожидается, что в текущем году россияне потребят около 10 тысяч тонн белой икры — минтая, сельди, трески, мойвы и щуки, говорится в публикации.

Ранее также сообщалось, что в России растут цены на белую икру.