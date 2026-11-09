Эксперт Балашов: в России взлетел спрос на белую икру

В России растут цены на белую икру Эксперт Балашов: в России взлетел спрос на белую икру

Москва9 ноя Вести.В России резко выросли цены на белую икру из-за реакции рынка на потребительский интерес. Об этом заявил председатель Межрегиональной ассоциации прибрежных рыбопромышленников Северного бассейна Валентин Балашов.

По его словам, вылов минтая, мойвы и сельди происходит в достаточном количестве, сообщает KP.RU.

Цены на белую икру буквально поперли вверх. … Торговля чутко реагирует на потребительский интерес, а нередко сама его разогревает сказал Балашов

По данным сервиса "Чек-индекс", в конце октября розничные продажи белой икры за год выросли на 19%, а цена – на 11%. Большим спросом пользуется икра минтая – 25% продаж. Подчеркивается, что покупатели переориентировались на белую икру из-за резкого роста ценника в категории красной икры.