Сомелье рассказал о самом дорогом деликатесе, появившемся в магазинах России Сомелье Дмитриев рассказал, из чего состоит деликатес "императорское трио"

Москва30 окт Вести.В магазины России перед Новым годом начали завозить самый дорогой деликатес – "императорское трио", пишет URA.RU.

Как рассказал изданию первый в нашей стране икорный сомелье Александр Дмитриев, это неофициальное, но устоявшееся в гастрономии название трех главных видов черной икры: белуги, осетра и севрюги.

Отмечается, что в конце октября рестораны обновляют новогодние банкетные меню, а ритейлеры формируют запасы деликатесов к Новому году, среди которых можно найти и этот деликатес.

В магазины России начали завозить самый дорогой деликатес – "императорское трио". … Это икра белуги, осетра и севрюги говорится в публикации

Что касается цены, она составляет от 5 до 20 тысяч рублей за 100 граммов. На нее, подчеркнул эксперт, влияет способ получения икры этих рыб.

Черную, в отличие от красной икры, добывают не в диких условиях, а на специальных фермах, поскольку с 2001 года вылов осетровых в диких условиях в России запрещен.

Еще один влияющий на цену фактор – период нереста рыбы. Например, у осетров он происходит спустя 8, а у белуги примерно через 16 лет, пояснил сомелье.