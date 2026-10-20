Москва20 окт Вести.Жители России в этом году стали чаще отдавать предпочтение белой икре.

Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на экспертов центра "Чек Индекс" компании "Платформа ОФД".

По данным аналитиков, спрос на белую икру – минтая, трески, сельди – за девять месяцев этого года вырос почти на 20% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Причем продажи росли как в натуральном, так и в денежном выражении.

Число покупок – выше на 19% в сравнении год к году говорится в сообщении

Самый большой рост спроса зафиксирован на икру минтая – ее стали покупать на 22% чаще. Объем покупок икры трески вырос с января по сентябрь 2026 года на 19%, а икру сельди приобретали на 15% чаще.

Медианная цена за один килограмм белой икры в рассмотренном периоде составила 759 рублей​​​, подсчитали эксперты. По мнению аналитиков, рост спроса на белую икру объясняется тем, что россияне выбирают более доступный по цене продукт.

Ранее стало известно, как изменились предпочтения россиян при покупке красной икры.