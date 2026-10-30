Продажи тыкв в России выросли на 66% с 1 по 20 октября

Продажи тыкв в России выросли на 66% с 1 по 20 октября Продажи тыкв в России выросли на 66% с 1 по 20 октября

Москва30 окт Вести.Спрос на тыквы в России резко увеличился с 1 по 20 октября: за этот период продажи выросли на 66% по сравнению с аналогичным периодом в сентябре. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на розничную торговую компанию X5.

С 1 по 20 октября спрос на тыкву в торговых сетях Х5 вырос на 66% относительно аналогичного периода сентября говорится в сообщении

Если же сравнить с прошлым годом, то штучные продажи увеличились на 17%. По мнению аналитиков, такую популярность тыквам обеспечил тренд на ЗОЖ – здоровый образ жизни. Особенно часто люди покупают очищенную тыкву – спрос вырос в 2,3 раза в годовом выражении.