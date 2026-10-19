АКОРТ: продажи здорового питания в крупных торговых сетях выросли на 20% за год

Россияне стали чаще покупать ЗОЖ-продукты АКОРТ: продажи здорового питания в крупных торговых сетях выросли на 20% за год

Москва19 окт Вести.Жители России все чаще выбирают продукты из категории здорового питания. За последний год продажи таких продуктов в сетевом ретейле увеличились в среднем на 20%, рассказал РИА Новости председатель Ассоциации компаний омниканальной розничной торговли (АКОРТ) Станислав Богданов.

Принципы здорового питания все увереннее входят в повседневную модель покупок, отметил эксперт.

Здоровое питание стало одним из устойчивых и распространенных потребительских трендов последних лет и охватывает все более широкую аудиторию, от жителей крупных городов до покупателей в регионах. Спрос на ЗОЖ-продукцию в крупных торговых сетях за последний год вырос в среднем на 20% сказал Богданов

Глава АКОРТ добавил, что быстрее всего набирают популярность высокобелковые продукты и десерты, в которых содержится меньше сахара, в том числе мороженое без добавленного сахара.

По мнению ассоциации, в ближайшие годы тренд на здоровое питание сохранится. Причем не последнюю роль в этом играют молодые потребители, которым с детства знакомы принципы ЗОЖ и правильного питания, пояснил Богданов.

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