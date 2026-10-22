АКОРТ: полуфабрикатов стало больше в потребительской корзине россиян

Выбор россиян постепенно смещается к полуфабрикатам АКОРТ: полуфабрикатов стало больше в потребительской корзине россиян

Москва22 окт Вести.Выбор россиян постепенно смещается к полуфабрикатам, сообщил председатель Ассоциации компаний розничной торговли (АКОРТ) Станислав Богданов в беседе с РИА Новости.

Уточняется, что базовая структура потребительской корзины остается стабильной.

Меняется структура потребления внутри самих категорий: в рыбной категории, например, спрос смещается от целой тушки, требующей разделки и длительного приготовления, к филе, стейкам и полуфабрикатам пояснил Богданов

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