АКОРТ: россияне стали рациональнее подходить к покупке одежды и обуви АКОРТ: россияне стали меньше делать спонтанных покупок одежды и обуви

Москва20 окт Вести.Россияне стали меньше делать спонтанных покупок одежды, обращая внимание на качество пошива и состав. Об этом сообщил председатель Ассоциации компаний омниканальной розничной торговли (АКОРТ) Станислав Богданов в интервью РИА Новости.

Российский покупатель в 2026 году подходит к выбору одежды рационально: одежду и обувь чаще берут по мере необходимости и рассчитывают носить ее не один сезон. Спонтанных покупок стало меньше сказал он

По словам главы АКОРТ, потребительской спрос смещается к базовым моделям и универсальным вещам, которые не привязаны к сезонным трендам. При этом требования покупателя к соотношению цены и качества выросли.

Ранее сообщалось, что жители России стали чаще экономить на товарах для дома, одежде и обуви, а также развлечениях и походах в кафе и рестораны.