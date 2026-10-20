Москва20 октВести.Россияне стали меньше делать спонтанных покупок одежды, обращая внимание на качество пошива и состав. Об этом сообщил председатель Ассоциации компаний омниканальной розничной торговли (АКОРТ) Станислав Богданов в интервью РИА Новости.
Российский покупатель в 2026 году подходит к выбору одежды рационально: одежду и обувь чаще берут по мере необходимости и рассчитывают носить ее не один сезон. Спонтанных покупок стало меньшесказал он
По словам главы АКОРТ, потребительской спрос смещается к базовым моделям и универсальным вещам, которые не привязаны к сезонным трендам. При этом требования покупателя к соотношению цены и качества выросли.
Ранее сообщалось, что жители России стали чаще экономить на товарах для дома, одежде и обуви, а также развлечениях и походах в кафе и рестораны.