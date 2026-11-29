Председатель АКОРТ Богданов: в РФ вырос спрос на национальный орнамент в одежде

Спрос на одежду с национальными орнаментами вырос среди молодежи России Председатель АКОРТ Богданов: в РФ вырос спрос на национальный орнамент в одежде

Москва29 ноя Вести.У российской молодежи пользуются спросом рубахи и косоворотки из натуральных тканей и с национальными орнаментами. Об этом рассказал председатель Ассоциации компаний омниканальной розничной торговли (АКОРТ) Станислав Богданов.

В разговоре с РИА Новости он отметил, что одним из базовых материалов летнего гардероба у россиян уже давно стал лен. Кроме того, фиксируется интерес к одежде из крапивы.

Из этих тканей шьют рубахи, в том числе косоворотки, и модели с национальными орнаментами, которые пользуются спросом у молодежи сказал Богданов

В моде россияне в целом интересуются и традиционными русскими мотивами, добавил председатель АКОРТ. В коллекциях современных отечественных брендов все чаще можно увидеть узоры, орнаменты и детали народного костюма.

При этом не только локальные бренды, но и представители массового сегмента вплетают народные мотивы в свои коллекции. Дизайнеры стараются переосмыслить культурное наследие России и представить его в современном облике.