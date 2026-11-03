Зверев: шапки-ушанки пользуются популярностью в Европе и США Зверев: в Европе и США пользуются популярностью русские шапки-ушанки и шубы

Москва3 ноя Вести.Русские шубы, шапки-ушанки, шали и платки пользуются большой популярностью в Европе и Америке, заявил шоумен, чемпион мира по парикмахерскому искусству Сергей Зверев в интервью РИА Новости.

Что бы ни выпускали в Европе, что бы ни придумывали американцы, все носят наши русские меха - соболя, норку, лису, волка, кролика​​​. Это наша национальная одежда, которая прижилась в Америке. Это русские завезли туда этот тренд приводит РИА Новости слова Зверева

Кроме того, на Западе пользуются популярностью русские шали и платки.

Наши шапки-ушанки - это вообще тренд в Европе и Америке, их скупают все рэперы и модные люди. Они настолько популярны в Америке, что они уже думают, что это они их придумали отметил Зверев

В сентябре в Екатеринбурге прошел международный фестиваль молодежи под девизом "Следуй за мечтой". Официальный представитель МИД Мария Захарова заявила, что шапки-ушанки в цветах российского флага стали одним из самых популярных сувениров.