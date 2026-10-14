Продажи готовой еды в России выросли почти на четверть: аналитик назвал причину Аналитик Ардалионов: рынок готовой еды в России вырос на 23% за полгода

Москва14 окт Вести.По данным аналитической компании NTech, продажи готовой еды в России за первое полугодие выросли на 15% в килограммах и на 23% в рублях по сравнению с аналогичным периодом 2025 года, тогда как рынок продуктов в целом прибавил лишь 2,1% и 6,4% соответственно. Директор по аналитике NTech Леонид Ардалионов рассказал KP.RU, что движущая сила роста - спрос на более разнообразное питание.

Эксперт не согласен с версией, будто покупателям просто некогда готовить: среди них много "синих воротничков" с нормированным рабочим днем

Тут все-таки другое — в России в последние годы очень силен тренд на более разнообразную и интересную еду, чем было привычно. Готовая еда и растет на этом тренде полагает Ардалионов

Продажи растут прежде всего за счет суши и роллов, готовых сэндвичей, шаурмы и сэндвич-роллов в лаваше, тогда как супы и готовые мясные блюда прибавляют в разы медленнее. Внутри категории опережающими темпами растут блюда для перекусов. Дело не в экономии: килограмм готовой еды в первом полугодии 2026 года стоил в среднем 525 рублей, а килограмм роллов - 1402 рубля.

Спрос подогревают и новинки: в первом полугодии они составили 19% продукции категории против 10% в молочной продукции и 13% в кондитерских изделиях. При этом покупатели часто остаются недовольны: нужное находят 56,5% из них, а по рынку еды в целом, включая продукты из магазинов - 81%. Доля готовой еды пока не достигает 4% рынка продуктов в денежном выражении, но, по данным исследовательской компании "Нильсен", в 2024-2025 годах она ежегодно росла более чем на треть.

При этом, согласно исследованию Роспотребнадзора, свыше 60% проб из 900 образцов готовой еды из российских магазинов в 2025 году не соответствовали санитарно-эпидемиологическим требованиям по микробиологическим показателям.