Россияне стали чаще есть птицу вместо говядины и свинины

Продажи мяса индейки в РФ выросли на 17% в первой половине 2026 Россияне стали чаще есть птицу вместо говядины и свинины

Москва16 сен Вести.Россияне стали чаще покупать мясо птицы, чем говядину или свинину. Так, в первом полугодии 2026 года продажи индейки в России выросли на 17%, подсчитали в аналитической компании NTech, выдержки из исследования которой приводят "Известия".

Продажи индейки выросли до 42 тыс. тонн. В деньгах рынок увеличился на 22% – до 27 млрд рублей. Индейка стала единственной мясной категорией, которая показала двузначный рост продаж.

Для сравнения, реализация филе курицы в натуральном выражении выросла до 325,3 тыс. тонн (+5,2%), а стейков из говядины и свинины наоборот – упала до 6,7 тыс. тонн (-7,5%) и 11,2 тыс. тонн (-24,2%) соответственно.

По словам представителей российских компаний, одной из причин роста продажи мяса индейки стал переток покупателей из других категорий, прежде всего говядины. Именно эта птица становится все более доступной по цене альтернативой и постепенно переходит из категории продуктов для отдельных случаев в регулярную потребительскую корзину.

Кроме того, индейка соответствует глобальной тенденции на здоровое питание, поскольку относится к видам мяса с относительно низким содержанием жира и высоким количеством белка.