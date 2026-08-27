Москва27 авг Вести.Курица стала самым потребляемым видом мяса в мире. Объем его производства за последние два десятилетия увеличился почти вдвое. Об этом пишет Financial Times (FT).

FT связывает рост популярности куриного мяса с его относительно низкой стоимостью, эффективностью производства, а также отсутствием большинства культурных и религиозных ограничений, характерных для свинины и говядины.

Отмечается, что за двадцать лет заметный рост производства произошел Азиатско-Тихоокеанском регионе, за которым следуют Америка и Европа. На Китай и США приходится около трети мирового спроса. Для сравнения, в 2006 году было выращено 48,3 миллиарда кур, а в 2023 – более 76 миллиардов.

В последние несколько лет темпы роста производства ускорились. Эксперт Rabobank Нан-Дирк Мулдер отметил, что сейчас сложно найти рынок, где потребление курицы сокращается. В McDonald's заявляли, что мировой рынок куриного мяса уже вдвое превышает рынок говядины.

При этом расширение отрасли сталкивается с экологическими и эпидемиологическими проблемами – птичий грипп, протесты населения и действия экологических организаций против строительства птицефабрик и новых предприятий.

По оценке экспертов, дальнейшее развитие отрасли будет связано с локализацией производства.

Ранее отмечалось, что россияне тоже стали есть больше мяса и мясных продуктов. В прошлом году потребление мяса в РФ в пересчете на человека обновило исторический максимум.